Esplosione in centro a Roma: pullman in fiamme, probabile causa accidentale

Esplosione improvvisa nel cuore di Roma: un autobus di linea ha preso fuoco in via Tritone. I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti con tre squadre per placare le fiamme e il denso fumo nero che si è diffuso in tutta la zona circostante. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia. La strada è stata transennata e chiusa al traffico. Dalle prime ricostruzioni pare si sia trattato di una causa accidentale.

Fumo nero nel centro di Roma / Ansa

I cittadini presenti in zona sono stati travolti dalla paura, ma fortunatamente non si registrano feriti. Ad amplificare gli attimi di panico sarebbe stata anche l’esplosione di un pneumatico del pullman, il cui rumore sarebbe stato percepito nelle vie circostanti all’incendio, nelle immediate vicinanze delle principali sedi istituzionali. Dalle prime ricostruzioni delle Forze dell’Ordine pare che si sia verificato un corto circuito nell’impianto elettrico del mezzo. Alcuni testimoni oculari raccontano di aver visto le fiamme propagarsi dalla parte inferiore dell’autobus. L’autista è subito sceso dal mezzo per tentare di spegnere l’incendio con l’estintore in dotazione. ‘I passeggeri sono stati fatti scendere per il forte odore di fumo’, ha raccontato un passante.

Le autorità hanno subito invitato i residenti della zona a chiudere le finestre per ridurre al minimo il contatto con i fumi tossici dell’incendio. I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme in circa mezz’ora.