Sardegna: crolla il soffitto della sala operatoria del Cto di Iglesias

Tragedia sfiorata in Sardegna: nell’ospedale Cto di Iglesias è crollato il soffitto di una sala operatoria. Non si tratta peraltro del primo episodio del genere avvenuto nelle strutture ospedaliere della cittadina.

Questa volta a crollare è stato un soffitto del Cto di Via Cattaneo di Iglesias. Si tratta della stanza adiacente alla vera e propria sala in cui vengono effettuati gli interventi chirurgici: in pratica è il luogo dove il personale sanitario si prepara alla disinfezione e vestizione pre operatoria. Fortunatamente, nel momento in cui è avvenuto il crollo, in quella stanza non era presente nessuno: nessun medico o infermiere dunque, è rimasto ferito. Le Forze dell’Ordine sono all’opera per verificare le ragioni del crollo.