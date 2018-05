Uno stipendio per gli studenti, ecco chi ne ha diritto

Lo stipendio per gli studenti premia i più meritevoli. Non solo tra coloro che si impegneranno di più e riusciranno a prende bei voti, ma anche chi avrà una condotta esemplare, chi mostrerà di essere educato e avere rispetto dei propri insegnanti. Ma per ottenere lo stipendio scolastico, gli studenti dovranno avere determinati requisiti.

Occorrerà avere il 9 il condotta e la media del 7 e mezzo in tutte le materie che compongono il percorso di studi.

Ma attenzione, perché l’iniziativa non vale per tutte le scuole sparse sul territorio nazionale. Infatti è un progetto sperimentale che è partito ad Arezzo.

Silvana Valentini, la preside dell’istituto per geomentri Buonarroti Fossombroni ha commentato l’iniziativa che, nelle aspettatative porterà a una sana competizione tra gli alunni: “Si tratta di un incentivo per migliorarsi”, ha spiegato la dirigente, dettagliando che i ragazzi potranno guadagnare dai 100 ai 300 euro e potranno essere spesi come preferiscono.

Le prime ‘premiazioni’ si svolgeranno il prossimo 19 maggio, quando una quarantina di studenti riceveranno i primi assegni dell’importo compreso tra i 100 e i 150 euro.