Nonni muoiono in incidente: stavano andando dalla nipotina appena nata

Marito e moglie di Pescaglia, in provincia di Lucca, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Lodovica nel primo pomeriggio del 2 maggio. I due coniugi si stavano recando all’ospedale Barga per vedere per la prima volta la loro nipotina appena nata.

Le vittime dell’incidente stradale sono Aldo Belluomini di 66 anni e Gabriella Massei di 64 anni, morti sul colpo. La loro auto, una Fiat Panda, è andata a scontrarsi frontalmente contro un furgone, il cui conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lucca, ma non è in pericolo di vita.

Le cause che hanno portato all’incidente sono ancora da accertare, soprattutto occorrerà capire perché la Fiat Panda dei coniugi ha cominciato a sbandare, prima colpendo un’altra auto che sopraggiungeva, e poi schiantandosi contro il furgone.