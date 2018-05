Uomo trovato accoltellato davanti a una scuola media di Bari

Bari: all’ingresso della scuola media Amedeo d’Aosta, alle 8 di mattina, esattamente all’ora in cui gli studenti entrano nell’istituto, è stato ritrovato un uomo accoltellato. Il 45enne senza dimora, era sdraiato in gravi condizioni sulla rampa per disabili: immediatamente è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le lesioni riportate sono severe, ma fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita.

Ad avvertire le Forze dell’Ordine alle 7.45 è stato un cittadino che si aggirava nei dintorni dell’istituto scolastico: ha affermato di aver visto un uomo, probabilmente ubriaco, riverso sulla rampa per disabili di accesso alla scuola media di via Oberdan. Non dava alcun segno di vita. I Carabinieri, immediatamente intervenuti, si sono accorti che l’uomo riportava ferite da arma da taglio all’altezza dei polmoni.

Dai primi controlli, sembra che l’uomo sia stato aggredito intorno alle 7 di mattina: se fosse stato ritrovato più tardi, sarebbe morto dissanguato. Le Forze dell’Ordine hanno subito attivato le ricerche sul territorio e hanno ritrovato un coltello che con buona probabilità è l’arma utilizzata per l’aggressione. Secondo le prime dichiarazioni depositate dalla vittima, l’uomo sarebbe stato aggredito per un tentativo di rapina.