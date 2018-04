Treno deraglia nel cuneese dopo l’urto con una gru che lavorava nei dintorni della ferrovia

Intorno alle ore 12.40 di oggi, nel cuneese, un treno regionale Savona-Torino è deragliato dopo l’impatto con una gru di una ditta privata impegnata in lavori nell’area esterna alla ferrovia. Un ferito ha dichiarato: ‘Abbiamo visto la morte in faccia’. ‘Abbiamo sentito una forte botta, è stato terribile»’, ha raccontato un altro uomo subito soccorso. Subito è stata avviata un’inchiesta di Rfi per accertare la dinamica dell’incidente ferroviario.

‘Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia, il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. A causa dell’urto, il treno è sviato nei pressi della fermata di Trinità. La gru privata stava effettuando lavori esterni alla linea ferroviaria’, ha dichiarato Rfi.

I viaggiatori del treno regionale sono stati accompagnati alla fermata di Trinità e da lì è stato attivato un servizio sostitutivo con bus. La circolazione ferroviaria tra Fossano e Mondovì sulla linea Torino-San Giuseppe di Cairo, è stata temporaneamente interrotta.