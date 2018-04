Studentessa accoltellata in centro a Milano da due stranieri

Rientrava a casa nella notte ed è stata aggredita nei pressi della stazione Centrale di Milano. Una ragazza di 21 anni, in città per studio, è stata ferita da una coltellata all’addome. La giovane di origini inglesi è stata trasportata in condizioni gravi alla clinica Città Studi ma è fuori pericolo. A chiamare i soccorsi è stata un’amica, anche lei inglese. Insieme studiano all’Università Cattolica.

Da quanto riportato dai Carabinieri durante la notte è stata avvicinata da due extracomunitari maghrebini che all’altezza di via Franchino Gaffurio l’hanno aggredita nel tentativo di portarle via lo smartphone. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 3.30. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che l’ha soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale. Le sue condizioni dopo i soccorsi non sarebbero critiche e la giovane per fortuna non è in pericolo di vita. L’ennesima tentata rapina avvenuta pochi giorno dopo quella ai danni di un cittadino bengalese di 23 anni, regolare in Italia e con un lavoro, che è stato ucciso a coltellate sempre dopo una rapina e sempre nei pressi della stazione Centrale.