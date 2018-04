Ritrovata Rebecca: era scomparsa da 3 giorni in Valtellina

Rebecca, la studentessa di 15 anni di Buglio in Monte scomparsa nel nulla tre giorni fa, è stata ritrovata stamattina intorno alle 7.00 dai Carabinieri. Lo ha reso noto il Soccorso Alpino. Grazie a una segnalazione, gli agenti hanno circoscritto le ricerche a un’area boschiva nelle vicinanze del centro abitato di Morbegno. Alle ricerche hanno partecipato una ventina di tecnici del Soccorso Alpino, Stazione di Morbegno, con due unità cinofile, insieme con il Soccorso alpino Guardia di Finanza, i Carabinieri di Morbegno, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.

Ora la ragazzina si trova nella caserma dei Carabinieri di Morbegno e le sue condizioni sono buone. Al momento i Carabinieri non hanno fornito altri dettagli sulla scomparsa e il successivo ritrovamento della giovane. Probabilmente Rebecca sarà portata in ospedale per ulteriori accertamenti e confermare che non vi sia alcun problema di salute o segno di violenza. Gli inquirenti dovranno poi verificare se la giovane in questi giorni sia stata ospitata da qualcuno o abbia vissuto totalmente in autonomia.

L’allarme della scomparsa di Rebecca era scattato nei giorni scorsi: i familiari dopo che la ragazza non era tornata a casa e dopo aver saputo che non era arrivata nemmeno alle lezioni al liceo Nervi di Morbegno, hanno denunciato la sua scomparsa alle Forze dell’Ordine.