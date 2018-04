Muore schiacciato da un trattore: la tragica fine di un bambino di 5 anni

Un bambino di 5 anni ha perso la vita schiacciato sotto l’imponente peso di un trattore che si è ribaltato. La tragica vicenda è accaduta in provincia di Piacenza, a Pontenure. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’eliambulanza, purtroppo però nonostante i tempestivi tentativi di liberare il piccolo dal mezzo ribaltato e precipitato in un canale, non c’è stato modo di salvargli la vita.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri della Compagnia di Piacenza, sembra che il bambino si trovasse a bordo del mezzo agricolo guidato da un familiare, forse il padre. Stavano percorrendo il margine destro del fossato su una strada particolarmente sterrata, a un certo punto il mezzo è scivolato e si è completamente ribaltato: il piccolo è rimasto incastrato sotto un parafango. Il familiare ha cercato di liberare il bambino ma senza successo, solo i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarlo: i tentativi dei soccorritori di rianimarlo però non sono stati sufficienti a salvargli la vita.