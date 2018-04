Bambina di 2 anni cade dalle scale di casa e muore

Vetralla, provincia di Viterbo: martedì 24 aprile, intorno alle 17.30, una bambina di 2 anni si è avventurata sulle scale di casa ed è rovinosamente caduta, perdendo la vita. La piccola per un attimo era sfuggita al controllo dei genitori, quando questi si sono accorti di cosa era accaduto, hanno subito tentato di soccorrere la figlia. La bambina era del tutto incosciente, l’hanno quindi presa in braccio e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle.

Il balzo che la bambina ha fatto cadendo dalle scale è stato di pochi metri ma per la sua piccola corporatura è stato fatale. Una volta arrivati all’ospedale, i medici hanno tentato di rianimare la bimba ma non è stato possibile, la situazione è precipitata in pochi minuti. Probabilmente il decesso è stato causato dalla rottura della milza, provocata dalla caduta. Per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte una bambina di 2 anni, stanno lavorando la squadra mobile di Viterbo e i carabinieri di Vetralla. Inoltre, il corpo della bambina è a disposizione della magistratura e con buona probabilità nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia.