E’ morto Mario Galbusera, il padre dei biscotti più amati da grandi e piccini di tutto il Paese. Fondatore dell’omonimo biscottificio di Cosio Valtellino (Sondrio), è stato alla guida della sua azienda per oltre 60 anni. Il noto imprenditore italiano aveva 93 anni.

Mario Galbusera era nato a Morbegno nel 1924, il prossimo giugno avrebbe compiuto 94 anni. Dopo aver conseguito il diploma di ragioniere e aver frequentato per pochi anni l’Università Bocconi di Milano, Mario Galbusera assieme al fratello Enea aveva scelto di entrare nell’attività di famiglia, un laboratorio di pasticceria del padre Ermete a Morbegno in Valtellina. Ben presto si rese conto del potenziale economico racchiuso nella produzione artigianale di biscotti e così in pochi anni trasformò la pasticceria di famiglia in una società riconosciuta e amata in tutto il Paese. In breve tempo Galbusera è diventato un simbolo della produzione dolciaria italiana. Nel 2002 è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro. Da diversi anni Galbusera rivestiva il ruolo di presidente onorario della sua grande azienda.