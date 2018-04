Padre scappa coi due figli da casa: la denuncia della moglie

In tutta Italia sono in corso le ricerche di un padre che domenica è fuggito dalla casa familiare di Bolzano con i due figli di 4 e 2 anni. La persona attualmente ricercata dalle Forze dell’Ordine è Jamel Methenni, un cittadino tunisino di 33 anni, che al momento ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo si sarebbe allontanato da casa mentre la moglie era al lavoro: la donna una volta tornata e accortasi della situazione ha immediatamente denunciato l’accaduto ai Carabinieri.

La donna, una cittadina italiana di 28 anni, quando ieri è tornata a casa dal lavoro, ha scoperto che il marito e i due figli Yassine e Yasmine, un maschio e una femmina, non erano in casa. L’uomo aveva chiesto alla moglie di lasciarlo solo con i loro due figli lo scorso fine settimana. Dinanzi all’appartamento vuoto e alla mancanza di un borsone e di alcuni abiti dei piccoli la donna si è subito allarmata: teme che l’obiettivo del marito sia ritornare in Tunisia.

Attualmente il cellulare dell’uomo risulta spento: l’ultima volta che è stato localizzato si trovava nella zona di Verona. Sarebbe in fuga verso sud a bordo di un furgone Fiat Ducato bianco. Sulla vicenda stanno lavorando i Carabinieri di Bolzano. Chiunque avesse valide informazioni e segnalazioni può rivolgersi al numero della centrale: 0471-337662.