95enne derubato in pieno giorno mentre gli chiedono l’ora

In pieno giorno un anziano di 95 anni è stato derubato del suo orologio, mentre stava tornando a casa in via Aleardi a Mestre. Una giovane donna con accento dell’est ha avvicinato l’uomo per chiedergli che ore fossero, a quel punto, mentre l’anziano ha sollevato il braccio, la donna con un gesto improvviso gli ha strappato l’orologio dal polso.

L’anziano dinanzi alla domanda della sconosciuta, ‘Scusa che ore sono?’, non ha avuto alcuna remora a guardare il suo orologio per risponderle, purtroppo però si trattava di una malintenzionata, che con rapidità al momento giusto gli ha sottratto l’orologio. L’uomo è rimasto pietrificato ma fortunatamente non è caduto per lo strattone. Subito sono state avvertite le Forze dell’Ordine, che al momento stanno indagando sulla vicenda nel tentativo di rintracciare la donna.