Cadavere di donna carbonizzato trovato nel parco delle Tre Fontane a Roma

Il corpo completamente carbonizzato di una donna è stato trovato la mattina del 20 aprile, intorno alle 7.30, nel parco delle Tre Fontane, in zona Eur a Roma. Il corpo giaceva in via Ballardin angolo via Maroso. Ad avvistare il cadavere e a chiamare subito le forze dell’ordine è stata una persona, un uomo, che si è trovato a passare da quelle parti perché stava facendo jogging.

Il dettaglio raccapricciante è che l’uomo che faceva jogging e ha ritrovato il corpo della donna, ha anche testimoniato di aver visto che il cadavere bruciava ancora tra le fiamme, prima dell’arrivo della volante di polizia.

Sul posto, infatti, sono giunti gli uomini della polizia del commissariato di Tor Carbone per dare il via alle indagini.