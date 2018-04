Brescia, morto il bimbo di 4 anni investito dal suv guidato dalla mamma

E’ morto il bambino di quattro anni rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto in via Ronchi San Francesco di Paola, zona periferica di Brescia. Il bimbo era stato investito dall’auto dei genitori durante una manovra in retromarcia. Rianimato sul posto, era stato trasferito d’urgenza presso gli Spedali civili ma le sue condizioni erano da subito apparse gravissime.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma dalle prime ricostruzioni sembra che la donna alla guida del SUV non si sia accorta che il figlio era proprio dietro la vettura e lo avrebbe quindi investito.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 19 aprile, poco prima delle 18.

Rianimato sul posto, il bimbo è stato trasportato in condizioni disperate in Ospedale, ma non è stato possibile salvargli la vita. Il piccolo è morto in serata per le gravi ferite riportate.