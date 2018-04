‘Prof ti sciolgo nell’acido’, nuovo caso di bullismo a scuola

Questo caso di bullismo a scuola è precedente a quello di Lucca, dove uno studente è stato filmato mentre pretendeva di avere sul registro un voto migliore di quello che invece aveva guadagnato. Questo caso, infatti, risale a circa un anno fa, ed è tornato in auge in questi giorni dopo che, grazie alle tante condivisioni sui social, è diventato virale. Nel filmato lo studente bullo risponde per le rime alla professoressa che tiene lezione in un’aula dell’Istituto Tecnico di Velletri, alle porte di Roma, fino alle minacce: “Te faccio scioglie in mezzo all’acido, te mando all’ospedale, professorè”.

Per questo nuovo episodio di bullismo in classe, con esplicite minacce di uno studente ai danni di una professoressa, i carabinieri hanno inviato un’informativa in Procura.

Nel filmato girato in classe si sente lo studente che risponde a tono alla prof che lo ha ripreso: ”Ma chi sei tu per dirmi che devo stare zitto? Ma voi volete proprio finire all’ospedale. Ti faccio squaglià in mezzo all’acido, ti faccio squaglià”, ripete il ragazzo che rimane seduto sulla sua sedia, mentre alcuni compagni di classe ridono e altri riprendono la scena con lo smartphone.