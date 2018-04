Prete celebra matrimonio con una canzone di Jovanotti al posto dell’Ave Maria

Don Cosimo Cavalluzzo ha scelto di infrangere la tradizione e sposare una coppia di fidanzati nella basilica di San Bartolomeo di Benevento sulle note di ‘Oh vita’ di Jovanotti anziché sulla classica Ave Maria di Shubert. Sul finire della cerimonia il prete ha preso il cellulare e lo ha avvicinato al microfono, cosicché tutti potessero ascoltare la canzone che aveva scelto di dedicare ai neo-sposi.

Ma non è finita qui. Al momento della benedizione finale don Cosimo Cavalluzzo, da sempre impegnato in battaglie di solidarietà al fianco anche di padre Alex Zanotelli, ha fatto l’ennesimo colpo di scena: ha regalato agli sposi due biglietti per uno dei live del tour ‘Lorenzo 2018′. Naturalmente le inaspettate gesta di don Cosimo sono state riprese e il video, una volta pubblicato su Facebook, è diventato subito virale.