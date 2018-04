Incassa la pensione della mamma ma è morta da 14 anni

E’ successo a Roma, dove un uomo è stato scoperto per aver prelevato, ogni mese nel giorno stabilito dall’ente erogatore, la pensione della madre, che però era passata a miglior vita già da diversi anni, precisamente quattordici. A chi gli chiedeva delle condizioni salute della madre, l’uomo rispondeva in modo vago che, per via dell’età avanzata e i conseguenti acciacchi, preferiva stare sempre chiusa in casa.

Non è il primo episodio di pensione indebitamente riscossa perché la persona assegnataria è venuta a mancare.

Questo caso, come riporta il Messaggero, è avvenuto a Roma Nord, e la scoperta è stata fatta presso un ufficio postale vicino casa della persona interessata, in via di Grottarossa.