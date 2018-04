Studente bullo al prof filmato in classe: ‘In ginocchio! Mi metta sei, chi comanda qui?’

Il filmato girato in una classe dell’ITC Carrara di Lucca mostra un giovanissimo alunno che fa il bullo con il professore che gli ha messo un voto basso al compito. Lo studente dapprima minaccia il professore, poi tenta di strappargli il registro elettronico dalla mani e alzando la voce intima: ”Non mi faccia incazzare! Mi metta sei. Lei non ha capito niente, chi comanda qui?”. Il video girato in classe ha poi fatto il giro su whatsapp prima di arrivare su Facebook, scatenando reazioni di sdegno.

”Prof, non mi faccia incazzare, non mi faccia incazzare!”, grida lo studente di una classe del biennio dell’Istituto tecnico commerciale F. Carrara.

In sottofondo si sentono i compagni di classe del giovane che ridono. E poi ancora: ”Metta sei! Lei non ha capito niente! Chi è che comanda, eh? Chi è che comanda? Si inginocchi!” urla lo studente bullo al prof, prima che il filmato amatoriale girato in classe si interrompi.

Il dirigente scolastico Cesare Lazzari ha commentato così quanto accaduto in un’aula del biennio del suo istituto: ”Ho guardato il video e credo che il gesto di obbligare l’insegnante a cambiare il voto fosse funzionale alla registrazione. Se avessero registrato per avere una prova e denunciare questa storia, avrei capito. Ma la loro priorità era quella di girare immagini da mostrare, da esibire. Si sono scambiati quell’episodio indegno di cellulare in cellulare; io l’ho saputo solo da persone esterne”. E conclude: ”Ora rischiano tutti. È stato un gesto molto grave che merita una punizione esemplare”.