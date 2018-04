Azienda che stampa Harry Potter cerca 25 operai e ne trova solo 4

Fabio Franceschi, imprenditore a capo di Grafica Veneta, ha raccontato di essere alla ricerca di 25 operai: l’offerta è buona, finalizzata a un’assunzione a tempo indeterminato, eppure nessuno risponde agli annunci. Al momento sono riusciti a inserire nell’organico aziendale soltanto 4 persone. L’imprenditore ha peraltro sottolineato che non sono un’azienda sconosciuta, tra gli altri infatti, stampa anche i libri di Harry Potter.

Franceschi ha raccontato la surreale situazione che sta affrontando la sua azienda in un’intervista a Il Mattino di Padova: ‘Offriamo una paga buona, che oscilla tra i 1.300 e i 1.500 euro al mese a seconda dell’inquadramento e la proposta è finalizzata ad un assunzione a tempo indeterminato’. Nonostante ciò in due mesi e mezzo sono riusciti ad assumere soltanto 4 nuove persone: ‘Un problema che rallenta il nostro piano di investimenti e tiene ferma una rotativa da 10 milioni di euro. Non so proprio spiegarmi perché non ci risponde nessuno’.

L’imprenditore ha spiegato che hanno tentato ogni strada per reclutare nuovo personale, dalle agenzie interinali, agli annunci, dal passaparola fino alle chiamate dirette del direttore del personale a chi aveva lavorato precedentemente presso l’azienda anche per poche settimane. Nessun risultato però è stato raggiunto: molti hanno declinato la proposta asserendo di essere impegnati in altre attività e di non voler lavorare su turni.

‘Mi domando che razza di paese sia quello in cui ci si lamenta della disoccupazione ma si rifiuta il lavoro’, ha dichiarato con evidente rammarico Franceschi.