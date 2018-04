Casa finisce all’asta, all’interno il cadavere del proprietario morto da nove mesi

Come racconta il Corriere della Sera, Walter Dal Zotto, 42 anni, era morto da mesi in completa solitudine nella sua abitazione di Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza, finita all'asta dopo che non era stato in grado di pagare più le rate del mutuo: i vicini avevano segnalato la sua difficile situazione ai servizi sociali

da Lorena Cacace, il