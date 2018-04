Alice Cuvato scomparsa, il padre: ‘L’abbiamo trovata e sta bene, grazie a tutti’

Alice Cuvato, la 23enne scomparsa da Albisola Superiore, è stata ritrovata e sta bene. A dare la bella notizia è stato il papà, Ivan Cuvato, dal suo profilo Facebook. “In mattinata Alice Robin Cuvato è stata trovata! Sta bene ed è in ospedale per accertamenti! Grazie a tutti per l’interesse, ora per evitare ulteriori condivisioni eliminerò i precedenti post! Un abbraccio a tutti”, si legge nel post. La giovane fotomodella era scomparsa dalla cittadina ligure nella notte di martedì e del suo caso si era occupata anche la trasmissione di Rai Tre Chi l’ha visto?.

I genitori si erano rivolti alle telecamere del programma perché molto preoccupati: la giovane sta attraversando un momento particolare e, al momento della scomparsa, non aveva con sé le sue medicine. La ragazza vive con la madre ad Albisola superiore, nel savonese ed era stata proprio la donna ad accorgersi della scomparsa della figlia quando, durante la notte, era andata nella sua stanza e aveva trovato il letto vuoto.