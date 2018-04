Massa, un furgone travolge un gruppo di anziani: due morti, diversi feriti

All’alba di oggi, martedì 10 aprile, un furgone ha travolto un gruppo di anziani alla fermata dell’autobus: al momento il bilancio del grave incidente stradale avvenuto a Massa, in Toscana, è di due morti e diversi feriti. Al pronto soccorso dell’ospedale dove sono trasportate le persone coinvolte, è deceduto per le ferite riportate un 81enne residente a Massa. L’altra vittima è una donna di 74 anni morta sul colpo: viveva a Empoli ed era arrivata a Massa ieri sera, per trascorrere la notte da alcuni amici con i quali sarebbe dovuta partire oggi in pullman per Praga.

Le persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate all’ospedale di Massa: al momento si contano diversi feriti gravi, tra cui due in condizioni critiche. Il conducente del furgone che ha travolto gli anziani è stato invece trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia: le sue condizioni non sembrano preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia stradale e i Carabinieri: secondo le prime ricostruzioni gli anziani travolti dal furgone stavano attraversando la strada per salire sull’autobus che li avrebbe portati a Praga. Attualmente il tratto di Aurelia è stato chiuso al traffico.