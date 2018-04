Giada, suicida all’università nel giorno della laurea: il dramma in una bugia

Giada aveva 25 anni, da studentessa iscritta al corso di Scienze naturali dell’Università Federico II di Napoli si trovava in Ateneo insieme a tutta la sua famiglia per una giornata speciale e importante, quella della discussione della sua laurea. Finalmente avrebbe concluso il ciclo di studi e per lei sarebbe cominciato un altro capitolo della vita, circondata dall’affetto dei genitori e di tutti i suoi cari. Ma non è così che è andata a finire la sua storia. La ragazza è rimasta schiacciata dal peso di una bugia che non è riuscita a confessare, e per la vergogna, la disperazione e l’ansia di deludere i suoi ha preferito uccidersi.

La tragedia è avvenuta nel giorno in cui la ragazza aveva annunciato ai genitori la discussione della sua tesi.

I familiari l’aspettavano nell’aula dell’Università, dove uno dietro l’altro gli studenti sedevano davanti alla Commissione per l’ultimo step della loro carriera al Federico II.

Ma la ragazza non avrebbe mai potuto porsi davanti ai professori a ragionare e discutere la sua tesi, perché non aveva ancora finito gli esami e non era quindi nella lista di studenti laureandi in questa sessione. Non si sarebbe laureata, ancora, ma le è mancato il coraggio di dire la verità ai genitori, non voleva deluderli. Troppe volte aveva sostenuto con loro di aver passato un esame, addirittura li aveva invitati all’università, insieme ad altri parenti e amici venuti apposta dal Molise, per una fantomatica discussione della tesi che invece non ci sarebbe mai stata.

Il momento dell’appello, con il suo nome non presente nell’elenco, avrebbe svelato la sua bugia: non era una laureanda, ancora. Giada non aveva dato tutti gli esami, per la laurea ci sarebbe voluto ancora del tempo. Come dirlo a genitori, fratello, amici venuti per festeggiarla?

La ragazza non ha retto alla pressione di un castello di carta da lei stesso architettato, non è riuscita a fronteggiare le sue responsabilità, vittima della sua stessa bugia e del profondo senso di colpa che avvertita dentro. In preda a un’angoscia indicibile e alla vergogna per aver ingannato la famiglia, ha preferito farla finita, è salita sul tetto dell’Università e si è buttata giù. Mettendo la parola fine alla sua vita, alle sue speranze e a quelle della sua sconvolta famiglia.