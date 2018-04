Genitori alle prese col selfie ‘dimenticano’ il figlio nel passeggino che cade in mare

Il neonato stava beato nel passeggino, nonostante la giornata ventosa, mentre i suoi genitori a passeggio sul lungomare della zona del porto vecchio, a Porto Cesareo, erano intenti a trovare l’inquadratura perfetta per scattare un selfie. Ad un certo punto, però, il vento forte ha mosso il passeggino, che non era stato bloccato con i fermi di sicurezza, e il neonato è andato a finire in acqua, dato che su quella porzione di lungomare non ci sono ringhiere o barriere.

I genitori distratti dal selfie perfetto non si sono nemmeno accorti che il passeggino con il loro neonato era finito in mare, tanto che a salvare la piccola creatura è stato un avventore di un vicino bar nei pressi del molo, che appena ha visto la scena non ha esitato a gettarsi in acqua per recuperare il bimbo. Il quale, per fortuna, non ha subito conseguenze, come accertato dai soccorritori del 118, chiamati nel frattempo.

L’incidente accaduto lo scorso venerdì è stato raccontato sulle pagine del Nuovo quotidano di Puglia.