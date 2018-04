Sardegna: anziana salvata dalle fiamme di un incendio da tre ragazzini

Un’anziana di 90 anni è stata salvata dalle fiamme di un incendio divampato nel suo appartamento, grazie all’aiuto di tre ragazzini di 15 anni. I giovani hanno sentito delle grida provenire da un appartamento e subito si sono precipitati all’interno per capire cosa stesse accadendo: la donna era riversa a terra in giardino avvolta nel fumo.

La vicenda a lieto fine è avvenuta a Guspini, in Sardegna: i tre piccoli eroi, Rodolfo Fanni, Renato Saba e Lorenzo Fanari, erano appena tornati dalla gita di Pasquetta sul Monte Santa Margherita e si stavano dirigendo a casa di uno di loro in via Matteotti. E’ proprio quando si sono addentrati nella via che hanno sentito delle urla provenire da un’abitazione: subito sono accorsi e dopo aver visto l’incendio hanno dato l’allarme, nel frattempo hanno forzato una finestra a piano terra per poter raggiungere l’anziana. Tutta la casa era immersa in una fitta coltre di fumo provocata da una pentola dimenticata troppo a lungo sul fuoco. L’anziana era a terra in giardino. I ragazzini l’hanno soccorsa e poi hanno provveduto a spegnere il gas e aprire le finestre per evitare che la situazione potesse peggiorare. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri e un’ambulanza.