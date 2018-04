Cane sequestrato perché abbaia troppo: oltre 150mila firme per liberare Miro

Miro è un cane, un pastore maremmano di tre anni, che è stato sequestrato alla sua famiglia, perché abbaiava troppo. Un vicino di casa della signora Eva Munter, padrona di Miro, ha denunciato la donna, perché si è sentito danneggiato dall’incessante abbaiare dell’animale: i Carabinieri sono subito intervenuti multando la proprietaria del cane. La vicenda però non finisce qui, continua con una seconda querela, ma questa volta la signora Munter decide di non pagare la sanzione, perché intende spiegare le sue ragioni dinanzi a un tribunale. Nel frattempo, lo scorso 22 marzo, Miro è stato sequestrato e portato in un canile, in attesa del giudizio del tribunale. La donna ha allora deciso di lanciare una petizione su Change.org affinché il suo cane venga liberato.

Miro, in attesa dell’udienza in Tribunale fissata per il prossimo 10 aprile, è stato portato in un canile. L’animale però sta risentendo fortemente del fatto che è stato strappato alla sua famiglia: ‘È triste e mangia poco. Noi andremmo a trovarlo anche ogni giorno, ma i responsabili ci hanno suggerito di non farlo, perché dopo ogni visita è più abbacchiato’, ha raccontato la signora Munter. La donna non si è persa d’animo è si è subito attivata per lanciare una raccolta firme su Change.org. Ora, a guardare il numero degli aderenti si finisce per avere un capogiro: le firme continuano ad aumentare e attualmente sono circa 150mila. Miro ha commosso il web, dopo aver raccolto tanta solidarietà anche dai suoi compaesani. ‘Intorno a quella casa tutti hanno i cani, Miro non è l’unico ad abbaiare. È chiaro che le due famiglie stanno litigando per altri motivi’, ha spiegato un cittadino che ha scelto di rimanere anonimo.

Il cane è un bene sequestrabile?

In attesa di giudizio, l’avvocato della signora Eva Munter ha sottolineato un aspetto cruciale della vicenda: ‘La procura di Trento, che ha emesso il provvedimento di sequestro, ha applicato la legge e anche i tempi per il dibattimento, considerando che c’è la Pasqua di mezzo, sono rapidi. È chiaro però che quanto prevede la legge non è in linea con il sentire comune, come dimostra l’adesione alla petizione’, e ha poi aggiunto: ‘Il nodo della questione è: un cane può essere considerato un bene sequestrabile? La giurisprudenza in proposito si è espressa in modi diversi ed è per questo che ci vorrebbe l’intervento del legislatore. Le quasi 150mila firme raccolte per Miro dimostrano che il sentire comune ha già dato una risposta: un animale d’affezione non è un bene sequestrabile’.