Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato il capo del Servizio di sicurezza dello Stato, Ivan Bakanov, e il procuratore generale dell’Ucraina, Irina Venediktova, che era incaricato di perseguire i crimini di guerra russi.

“Più di 60 dipendenti dell’ufficio delle imposte e del servizio di sicurezza dell’Ucraina sono rimasti nel territorio occupato e stanno lavorando contro il nostro stato”, ha detto Zelensky, affermando che “i collegamenti tra i dipendenti delle forze di sicurezza dell’Ucraina e i servizi speciali della Russia ”, che ha definito “delitti contro i fondamenti della sicurezza nazionale”.

Zelensky ha citato casi di tradimento tra dipendenti della procura e dei servizi di sicurezza per eseguire i due licenziamenti

In Russia è stata nuovamente arrestata Marina Ovsianikova, la giornalista che a marzo ha fatto irruzione in un telegiornale con un manifesto contro l'offensiva contro l'Ucraina.

Ovsianikova è stata arrestata domenica notte vicino alla sua casa a Mosca dopo aver tenuto un’altra protesta davanti al Cremlino, anche se, secondo il suo avvocato, il motivo era il suo commento sul processo del politico dell’opposizione Ilia Yashin e non la sua protesta con un poster in cui leggi “Putin, assassino”, quindi si prevede che dovrà affrontare solo una multa.

La polizia ha avviato nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio per il quale potrebbe ricevere una multa da 30.000 a 50.000 rubli, tra 500 e 1.000 euro al cambio attuale. La direttrice ha anche un processo pendente in cui è accusata di diffamazione delle forze armate, che possono portare fino a 15 anni di carcere.

Con l’anticipo di una lunga guerra in Ucraina e il risveglio all’aggressione su larga scala da parte del Cremlino, la Commissione europea sta finalizzando la creazione di una piattaforma per l’acquisto di armi congiunte. Bruxelles lancia così uno strumento per aiutare gli Stati membri a rifornire urgentemente i loro arsenali, esauriti dalla spedizione di materiale in Ucraina, e mette sul tavolo 500 milioni di euro in due anni per incoraggiarli a farlo in modo coordinato.

L’obiettivo è che con acquisti centralizzati, i paesi che stanno anche aumentando i loro budget per la difesa, evitino doppiezza e rivalità, raggiungano prezzi migliori e piangano i semi per piani a lungo termine. Con i primi acquisti congiunti, Bruxelles, che si basa su un ruolo centrale nell’esercito fino a poco tempo impensabile per le istituzioni comunitarie, cerca anche di sostenere e incoraggiare l’industria europea della difesa in un mercato largamente dominato dagli Stati Uniti e fortemente dipendente del suo armamento.

La partecipazione degli Stati membri al programma sarà volontaria e gli acquisti congiunti saranno coordinati da un gruppo di lavoro. Il nuovo meccanismo, che dovrebbe essere approvato questa settimana, fa seguito alla diagnosi delle capacità e delle carenze degli eserciti europei fatta dalla Commissione a maggio, che ha rivelato grandi lacune, ed è anche un modo per colmarle sollecitando i Governi dei 27 Stati membri di rafforzare le proprie capacità quando il vecchio continente sta attraversando la più grave crisi di sicurezza dalla seconda guerra mondiale.

Il piano guarda allo specchio di quanto appreso con gli acquisti congiunti di vaccini contro il covid-19, che è stato lanciato d’urgenza per far fronte alla pandemia. Anche nel coordinamento tra i Paesi per rifornire di armi l’Ucraina di fronte all’invasione ordinata il 24 febbraio da Vladimir Putin, che ha messo in luce le crepe nell’architettura della sicurezza europea in un continente che ha tagliato i fondi alla difesa —tra il 1999 e Secondo i dati raccolti dalla Commissione, nel 2021 la spesa per la difesa nell’UE nel suo insieme è aumentata del 20% rispetto al 66% negli Stati Uniti, al 292% in Russia e al 592% in Cina.

Ora, dopo l’aggressione russa, i bilanci della Difesa stanno aumentando e l’Esecutivo comunitario vuole che questo aumento e la corsa alla spesa non frammentano ulteriormente il mercato e portino a una corsa all’aumento dei prezzi e alla mancanza di coordinamento.Il piano guarda allo specchio di quanto appreso con gli acquisti congiunti di vaccini contro il covid-19, che è stato lanciato d’urgenza per far fronte alla pandemia.