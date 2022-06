Zelensky: “L’Africa presa in ostaggio dall’invasione russa”

By

L’Africa è effettivamente presa in ostaggio” nell’invasione russa dell’Ucraina a causa dell’aumento catastrofico dei prezzi alimentari, ha detto ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy all’organismo continentale dell’Unione africana durante un discorso a porte chiuse.

Ci sono volute settimane di richieste affinché Zelensky si rivolgesse alle nazioni africane, molte delle quali mantengono stretti legami con la Russia, e non sono riuscite a sostenere una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che condanna l’invasione all’inizio di quest’anno.

Zelensky parla all’Africa per continuare la sua crociata contro la Russia

L’Ucraina e l’Occidente sperano di indebolire questi legami, sottolineando che le azioni della Russia sono responsabili della drammatica carenza di grano e oli commestibili, e dei prezzi alle stelle di cibo e carburante in tutto il continente africano di 1,3 miliardi di persone.

Il blocco delle esportazioni ucraine da parte della Russia è un “crimine di guerra”, ha affermato il principale diplomatico dell’Unione europea, Josep Borrell. “Stanno cercando di usare la sofferenza della gente per fare pressione sulle democrazie che hanno imposto sanzioni alla Russia”, ha detto Zelenskyy all’UA, i cui leader si sono incontrati di recente in Russia con il presidente Vladimir Putin e hanno fatto eco all’affermazione di Mosca, secondo cui le sanzioni occidentali sono in parte responsabile della crisi della sicurezza alimentare.

Milioni di persone nel Corno d’Africa, tra cui Etiopia e Somalia, stanno ora lottando per trovare cibo o addirittura aiuti alimentari umanitari nel mezzo di una siccità storica. L’Associated Press è stata la prima a riportare centinaia di morti quest’anno nella sola Somalia. “Sappiamo per certo che ci sarà un aumento di morti altissime anche nel 2023″, ha detto la scorsa settimana ad AP il direttore della missione USAID in Etiopia, Sean Jones.

La Russia è il più grande esportatore di armi nell’Africa subsahariana

La reazione ufficiale al discorso di Zelensky è stata smorzata. Il presidente della Commissione dell’Unione africana Moussa Faki Mahamat, uno di coloro che hanno incontrato Putin, ha twittato che le nazioni africane “hanno ribadito la posizione dell’UA sull’urgenza del dialogo per porre fine al conflitto”. L’attuale presidente dell’UA e presidente senegalese Macky Sall ha twittato che l’Africa rispetta “la risoluzione pacifica dei conflitti e la libertà di commercio”.

La Russia è il più grande esportatore di armi nell’Africa subsahariana e Mosca sottolinea i suoi lunghi legami con le nazioni africane risalenti all’Unione Sovietica. Alcuni leader africani, nel frattempo, sono esasperati dagli sforzi delle potenze globali di scegliere una parte o l’altra.

L’Ucraina insisterà nuovamente sulla sua causa alla fine di questa settimana, quando il suo ministro degli Esteri parlerà ai giornalisti con sede in Africa in un briefing organizzato dal governo degli Stati Uniti su come “l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Federazione Russa influisca sulla sicurezza alimentare nel continente africano”.

L’alto diplomatico dell’UE ha affermato di aver scritto a tutti i ministri degli Esteri africani per spiegare che le sanzioni del blocco alla Russia, non sono responsabili dell’incombente crisi alimentare globale, e si è impegnato a trovare modi per le esportazioni di cibo e fertilizzanti per raggiungere il loro continente.