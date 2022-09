Zelensky all’Onu chiede una “giusta punizione” contro la Russia

Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto all’Onu, in un intervento verbale, che il diritto di veto di Mosca al Consiglio di sicurezza venga revocato.

Che Mosca sia privata del suo diritto di veto come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che le sue delegazioni siano isolate. Questo è ciò che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto più e più volte nel suo discorso video di mercoledì ai leader mondiali all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Zelensky chiede una “giusta punizione” contro la Russia per il suo “crimine contro l’Ucraina”.

Un intervento, probabilmente il più atteso del conclave annuale e che si è concluso con un lungo applauso della maggioranza dei delegati, in piedi. La stessa Assemblea Generale era diventata un fulcro febbrile di attività. Gli ultimi eventi in Ucraina hanno fornito un nuovo senso di urgenza. L’annuncio del presidente russo Vladimir Putin della mobilitazione di altri 300.000 riservisti e coscritti, e la sua minaccia non così sottile di usare armi nucleari in Ucraina, hanno chiarito che il conflitto stava entrando in una nuova fase.

Una fase che l’Occidente interpreta come quella della “disperazione” russa dopo la controffensiva ucraina che gli ha permesso di recuperare i territori occupati. I ministri degli Esteri dell’Ue, convocati dal capo europeo di quell’area, Josep Borrell, hanno tenuto una riunione straordinaria presso la sede dell’Onu. Anche i ministri del G7 – Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Italia e Giappone – avevano in programma colloqui, come confermato da un portavoce giapponese in conferenza stampa.

Sul tavolo, ha sottolineato Borrell, l’imposizione di nuove sanzioni contro Mosca. Ma è stato l’intervento di Zelensky a portare la maggiore carica emotiva. Il presidente ucraino ha parlato a distanza da kyiv, in un discorso registrato, vestito con la camicia militare con cui è diventato famoso.

Non ha alluso agli eventi delle ultime ore né alla minaccia nucleare o alla mobilitazione delle truppe di riserva, la prima ordinata dalla Russia dalla fine della seconda guerra mondiale e un provvedimento che Putin aveva precedentemente ribadito di non avere intenzione di prendere.

Ha sollevato quello che ha definito un piano di pace in cinque punti. Il primo punto: “Punizione per il reato di aggressione. Pena per la violazione dei confini e dell’integrità territoriale. Una punizione che va mantenuta fino a quando non saranno ristabilite le linee di demarcazione riconosciute a livello internazionale”, ha sottolineato l’ex comico.

Il resto dei punti includeva la protezione della vita con tutti i mezzi disponibili, garanzie di sicurezza e determinazione all’autodifesa. “Cosa non include la nostra formula per la pace? La neutralità. Coloro che parlano di neutralità quando vengono attaccati vite e valori umani si riferiscono a qualcos’altro”, ha aggiunto.

I ministri degli Esteri dell’Ue, convocati da Josep Borrell, hanno tenuto una riunione straordinaria presso la sede dell’Onu

E ha profetizzato che “più il terrore russo va avanti, più è improbabile che qualcuno nel mondo accetti di sedersi con loro”. Nello stesso momento in cui ha parlato il suo presidente, kiev ha annunciato la consegna da parte della Russia di oltre 200 prigionieri di guerra ucraini, tra cui i leader della difesa dell’acciaieria Azovstal, l’ultima ridotta caduta nell’assedio della città portuale di Mariúpol. In cambio, l’Ucraina ha consegnato al suo invasore Viktor Medevchuk, leader di un partito filorusso, e altri 55 prigionieri.

Gli eventi in Ucraina sono stati protagonisti di gran parte degli incontri bilaterali a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il nuovo Primo Ministro britannico, Elizabeth Truss, ha parlato con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il Capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha incontrato i leader delle repubbliche baltiche.”I ministri devono discutere di questa minaccia, ribadire il loro continuo sostegno all’Ucraina e allertare la comunità internazionale sulla situazione inaccettabile in cui Putin ci ha messo tutti”, ha detto Borrell in una breve conferenza stampa in cui ha annunciato l’incontro straordinario dei rappresentanti degli Esteri dei VentiSette.

“Posso anticipare che i ministri vorranno discutere su come continuare il nostro sostegno militare all’Ucraina, come continuare la pressione sulla Russia. Sul tavolo, senza dubbio, la questione delle sanzioni”. Nella sessione mattutina, Biden aveva lanciato un duro avvertimento contro la Russia e le sue minacce “irresponsabili” di ricorrere alle armi atomiche: “Nessuna guerra nucleare deve essere combattuta, nessuna guerra nucleare può essere vinta”, ha sottolineato ai leader mondiali nel suo discorso di il podio della 77a Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il discorso, un riassunto della politica estera degli Stati Uniti, è stato dominato dall’invasione russa dell’Ucraina “non provocata”, ha insistito, che ha portato quasi 40 paesi membri delle Nazioni Unite a fornire assistenza economica o militare al governo di Kiev. Nel suo discorso all’Assemblea Generale, Biden ha respinto le affermazioni russe.

“Il mondo deve prendere questi atti oltraggiosi per quello che sono. Putin sostiene di aver dovuto farlo perché la Russia era stata minacciata, ma nessuno aveva minacciato la Russia e nessuno tranne la Russia cercava un conflitto. Con il suo attacco, ha insistito, Mosca cerca di “polverizzare il diritto di esistere dell’Ucraina”.