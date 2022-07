WikiLeaks: condannato ex informatico CIA per aver divulgato documenti

WikiLeaks: il giudice ritiene il 33enne Joshua Schulte colpevole di “uno degli atti di spionaggio più sfacciati e dannosi nella storia degli Stati Uniti”.

La giustizia lo considera responsabile di una delle più grandi fughe di informazioni segrete della storia. L’imputato si dichiara capro espiatorio, e con effetto ritardato, dello scandalo WikiLeaks, che anni fa ha rivelato l’intervento dei sistemi informatici di governi e corporazioni da parte degli Stati Uniti Joshua Schulte, ex ingegnere informatico che ha lavorato per la CIA fino a novembre 2016 , è stato dichiarato colpevole questo mercoledì di otto accuse di spionaggio e una di ostruzione da un tribunale federale di Manhattan.

Il 33enne informatico si è difeso al processo, il secondo contro di lui dopo un precedente processo, nel marzo 2020, è stato dichiarato nullo perché i giudici non hanno raggiunto alcun accordo sulle accuse. Schulte, 33 anni, è stato condannato per aver divulgato informazioni riservate a WikiLeaks dall’agenzia di spionaggio, in quella che molti considerano la più grande fuga di dati nella storia della CIA.

Le rivelazioni di WikiLeaks, che fanno ancora parte del recente ordine di estradizione negli Stati Uniti del suo fondatore, Julian Assange, sono avvenute nel 2017 e hanno portato alla luce i metodi segreti dell’agenzia per penetrare nelle reti informatiche di governi stranieri e nelle reti terroristiche. Schulte è stato arrestato sulla scia della rivelazione. Al processo del 2020, Schulte è stato dichiarato colpevole di oltraggio alla corte e false dichiarazioni all’FBI, ma non ha ricevuto condanne.

Questo mercoledì, il giudice federale di Manhattan Damian Williams ha affermato in una dichiarazione di essere stato condannato per “uno degli atti di spionaggio più sfacciati e dannosi nella storia degli Stati Uniti” per aver minato gli sforzi per combattere “organizzazioni terroristiche e altre influenze maligne” in tutto il mondo , esponendo “alcuni dei nostri strumenti di intelligence più critici al pubblico e quindi ai nostri avversari”.

I nove reati accertati includono la raccolta illegale di informazioni sulla difesa nazionale e la trasmissione illegale – o fuga di informazioni – di tali informazioni.I materiali trapelati derivavano dagli strumenti software della CIA utilizzati per monitorare le persone al di fuori degli Stati Uniti, attraverso l’hacking di smartphone e televisori collegati a Internet.

WikiLeaks ha iniziato a pubblicare i documenti trapelati nel marzo 2017. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Schulte, che si era dimesso dal suo lavoro alla CIA alla fine del 2016, abbia fatto trapelare i documenti segreti per ripicca perché non era soddisfatto del modo in cui era stato trattato come un lavoratore.

Ecco perché si è più volte presentato come un capro espiatorio, alludendo alle sue tensioni con l’amministrazione. È stato arrestato nell’agosto 2017 con accuse estranee al caso in esame ed è entrato in prigione, dove è rimasto fino ad ora, poiché la sua cauzione è stata revocata quattro mesi dopo. Il Dipartimento di Giustizia ha presentato le accuse relative a WikiLeaks un anno dopo, nel giugno 2018. Il mese scorso, il governo britannico ha ordinato l’estradizione negli Stati Uniti del fondatore di WikiLeaks, Assange.

L’attivista per la libertà di parola, che nel 2012 ha provocato una crisi diplomatica rifugiandosi presso l’ambasciata ecuadoriana a Londra, deve affrontare accuse penali federali in Virginia per il suo presunto coinvolgimento nella pubblicazione di documenti militari segreti nel 2010.

Nel 2019, Chelsea Manning, l’ex L’analista dell’intelligence dell’esercito americano che ha fatto trapelare migliaia di documenti segreti del Pentagono e del Dipartimento di Stato a Wikileaks nel 2010, è stato arrestato, quindi rilasciato, per essersi rifiutato di testimoniare davanti a un gran giurì che indagava sull’organizzazione di Assange.