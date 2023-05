Von Der Leyen in visita nei paesi colpiti dall’alluvione

By

La presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, ha fatto visita alla Biennale di Venezia e nei paesi colpiti dall’alluvione nei giorni scorsi, affermando che 6 miliardi di euro saranno destinati all’Italia per ridurre i i rischi di ulteriori allagamenti e frane.

La presidente della Commissione Europea ha dichiarato di essere stata profondamente colpita dai paesi dell’Emilia Romagna, protagonista delle esondazioni della settimana scorsa, impressionata per le strade ricoperte di fango e per l’entità dei danni.

Le dichiarazioni di Ursula Von Der Leyen

Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Europea, in questi giorni si trova in Italia. Questa mattina è stata ospite alla Biennale di Venezia e nella giornata di ieri ha visitato i paesi dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione.

“Percorrendo le strade ricoperte dal fango sono rimasta colpita non solo dall’impressionante entità dei danni, ma anche dalla meravigliosa reazione della gente del posto. Stanno lavorando instancabilmente per ripulire tutto e per aiutare i vicini che ne hanno bisogno”.

Queste le parole di Von Der Leyen questa mattina alla Biennale, spiegando che il Next Generation prevede 6 miliardi di euro destinati all’Italia per ridurre i i rischi di ulteriori allagamenti e frane. A tal proposito ha anticipato che sarà ripristinato il letto del fiume Po.

L’evento alla Biennale di Venezia

La presidente Von Der Leyen questa mattina è stata ospite alla Biennale di Venezia in occasione dell’evento sul Bauhaus europeo, un progetto nell’ambito della politica di coesione. La finalità è quella di presentare l’innovazione urbana e le capacità delle città di costruire uno sviluppo urbano sostenibile.

L’Italia, rappresentata da Venezia, raffigura uno dei primi sei progetti dimostrativi del Bauhaus. La presidente, in visita nella città lagunare, è stata entusiasta nel vedere Venezia come fonte d’ispirazione e innovazione, spiegando cosa sia necessario fare per evitare l’innalzamento del livello del mare.

Nel corso dell’evento si è anche parlato dell’Ucraina, del fatto che il porto di Odessa è gemellato con quello veneziano.

“Noi ricostruiremo lo splendido Stato dell’Ucraina. Il coraggioso popolo ucraino merita il nostro pieno supporto”.

Questo è stato l’intervento di Von Der Leyen, sostenendo con orgoglio il popolo ucraino.

La situazione a Conselice

Dopo i fenomeni catastrofici della settimana scorsa in Emilia Romagna, in questi giorni si sta cercando di dare supporto alle popolazioni coinvolte dell’alluvione. Molti i volontari da tutta Italia che stanno dando il loro aiuto per spalare fango.

A Conselice, la sindaca Paola Pula, ha firmato una ordinanza che invita i cittadini delle zone interessate di lasciare le proprie abitazioni per motivi igienico sanitari.

“si è resa necessaria viste le difficoltà di smaltimento delle acque dall’abitato di Conselice, dovuta alle grandi quantità di acqua presente sul territorio”.

Nel frattempo, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena, ha organizzato delle giornate dedicate alla vaccinazione antitetanica, principalmente dedicato agli adulti che stanno svolgendo attività di ripristino negli edifici alluvionati.