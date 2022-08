Vietare il rilascio dei visti ai russi: una sanzione non a costo zero

Il provvedimento di vietare il rilascio dei visti ai cittadini russi, ignora la linea di demarcazione tra responsabile e non responsabile, penalizzando il cittadino medio.

Sebbene la risposta dell’Unione Europea (UE) all’aggressione dei russi contro l’Ucraina sia consistita in un duro pacchetto di sanzioni dispiegate con eccezionale rapidità, persiste la percezione che la reazione europea non sia sufficientemente severa. Il primo ministro finlandese, così come i leader baltici, sostengono il completamento del pacchetto di sanzioni con il divieto di rilascio di visti Schengen ai cittadini russi.

E’ giusto sanzionare tutti i cittadini russi?

Si richiama l’attenzione sul fatto che visitare l’Europa non è un diritto, ma un privilegio, mentre si sostiene che è contraddittorio che i paesi dell’UE mantengano l’accesso dei cittadini russi al nostro territorio mentre noi limitiamo le nostre relazioni economiche con la Russia in risposta a il suo comportamento in Ucraina.

Non sorprende che questa idea venga presa in considerazione: alcuni partner comunitari come la Bulgaria o la Repubblica Ceca hanno già smesso di rilasciare visti ai cittadini russi, quindi quella che ora viene proposta è l’adozione della misura a livello europeo.Tuttavia, un divieto di visto applicabile all’intera popolazione russa potrebbe avere effetti dannosi a più livelli. Per cominciare, la politica sanzionatoria europea consiste, da decenni, nell’identificare con nomi e cognomi i responsabili degli atti disapprovati.

La dispendiosa preparazione delle cosiddette black list si basa sull’idea che le sanzioni siano imposte dall’Ue per colpire chi prende decisioni contrarie ai suoi valori senza penalizzare il resto della popolazione. Proibire il rilascio dei visti alla popolazione in generale ignora la linea di demarcazione tra responsabili e non responsabili, penalizzando il cittadino medio.

Cosa c’è di più: adottando un divieto di visto generalmente applicabile, neutralizzeremo le nostre liste nere, progettate per individuare coloro che hanno violato le norme internazionali. In altre parole, lungi dall’essere una misura in più, apparentemente di poco costo rispetto alle restrizioni economiche, segnerebbe una svolta nella politica europea in termini di sanzioni.

Vietare il rilascio dei visti rischia di aggiungere poco al pacchetto di sanzioni esistenti

Questo ci porta a considerare possibili effetti sulla popolazione russa. Fin dall’inizio sarà interpretato come un gesto di ostilità nei confronti del Paese e dei suoi abitanti, invece che di disapprovazione dei suoi leader. Il fatto che ciò che viene ritirato non sia altro che un privilegio, difficilmente lo rende più digeribile per chi fino ad oggi aveva potuto scegliere di goderselo.

D’altra parte, il fatto che i cittadini russi abbiano avuto l’opportunità di visitare l’UE ha dato loro l’opportunità di conoscere la guerra in Ucraina attraverso i media occidentali liberi, un’opzione che manca loro a casa. Inoltre, potrebbero vedere di persona che le sanzioni non sono motivate da un antagonismo occidentale contro il loro paese, come vorrebbero far credere i media statali, ma dalle azioni delle loro autorità in Ucraina.

Infine, dovremmo pensare alla nostra situazione. Qualsiasi ostacolo all’afflusso del turismo internazionale rischia di non gradire il settore, che si sta ancora riprendendo dall’arresto causato dalla pandemia. Sebbene la nostra opinione pubblica, molto favorevole agli ucraini, sia favorevole al mantenimento delle sanzioni, mostra poca pazienza quando si tratta di affrontare i costi per la società che le impone.

In breve, vietare il rilascio dei visti rischia di aggiungere poco al pacchetto di sanzioni esistente, pur producendo costi più elevati del previsto.