Verona, dramma in Questura: poliziotta si uccide con la pistola d’ordinanza

Tragedia nella Questura di Verona: una poliziotta di 46 anni – mamma di una bimba piccola – si è tolta la vita negli uffici.

A lanciare l’allarme sono stati i colleghi della vittima, che hanno sentito lo sparo e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Al momento, l’agente è la 49esima vittima tra le forze dell’ordine dall’inizio dell’anno.

Sconosciuti i motivi del gesto. La poliziotta lascia una bimba piccola.

Tragedia a Verona: agente si toglie la vita in Questura

Ha impugnato la sua pistola d’ordinanza e si è tolta la vita, con un colpo alla testa. È morta così una poliziotta 46enne che, ieri mattina – 12 settembre – si è uccisa negli uffici della Questura di Verona.

A lanciare l’allarme sono stati i suoi colleghi, che hanno sentito lo sparo e sono accorsi a vedere cosa fosse successo. Gli agenti hanno trovato la poliziotta in una pozza di sangue.

Immediatamente hanno allertato i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare I sanitari giunti sul posto ne hanno disposto il trasferimento in ospedale, ma la 46enne è deceduta subito dopo l’arrivo nel nosocomio veneto.

La vittima era un agente di polizia in servizio alla Questura di Verona, che lascia una bimba piccola. Al momento vige il massimo riserbo sulla tragedia, sulla quale indagano le forze dell’ordine.

A diffondere la notizia sono stati i sindacati di Polizia, che hanno diffuso una nota, parlando della tragedia che ha colpito la poliziotta.

Suicidi tra le forze dell’ordine: numeri in aumento

L’agente della Questura di Verona è la 49esima vittima suicida tra le forze dell’ordine dall’inizio dell’anno. Nel 2021 i suicidi registrati tra forze di polizia, carabinieri e guardia di Finanza sono stati 57, nel 2020 erano stati 51.

Un’escalation di eventi drammatici, che tocca tutte le fasce d’età.

“Aspettiamo provvedimenti concreti che contribuiscano ad alleggerire le difficoltà di un settore che ha bisogno di seri investimenti. Garantire la sicurezza, proprio come la vita delle persone che lavorano per essa, non può essere considerato un costo. la sicurezza di chi è chiamato a rispondere ai bisogni del paese è altrettanto

basilare, e rappresenta una specifica priorità di chi fa Sindacato avendo come orizzonte il benessere

comune”

ha dichiarato Valter Mazzetti, segretario generale del sindacato Polizia di Stato.

Una vera e propria emergenza, che tocca un settore non nuovo a questo tipo di eventi. La notizia della morte dell’agente arriva a pochi giorni da quella di altri 3 suicidi tra le forze dell’ordine, registrati nei giorni scorsi a Jesolo, Cremona e Rimini.