Venezuela, ‘grande fratello’ di Maduro: 1,5 miloni di persone controllate

In Venezuela, i difensori dei diritti umani, ritengono che Maduro adotti un massiccio spionaggio di politici e attivisti dell’opposizione.

Nel solo 2021, il governo venezuelano ha avuto accesso al contenuto di chiamate, sms e metadati – che potrebbero essere posizioni mobili o nomi e cognomi di abbonati, tra gli altri – di 1,5 milioni di account o accessi dagli opertori di telefonia.

Nel Venezuela colto da una crisi senza precedenti continua l’autoritarismo

Questi sono dati forniti dalla Movistar, secondo un relazione della casa madre Telefónica in un recente rapporto sulla trasparenza. I dati illustrano quello che i difensori dei diritti chiamano un massiccio spionaggio delle persone in Venezuela, ed è la prima prova di una pratica che politici e attivisti hanno denunciato negli ultimi anni, la più autoritaria del chavismo.

L’allerta è stata diffusa dall’organizzazione Ve Sin Filter come una minaccia alle libertà civili e alla privacy. Secondo i bilanci di Telefónica, oltre il 20% delle linee telefoniche o degli account Internet dell’operatore è stato intercettato su ordine di un’agenzia di sicurezza venezuelana. “Questi interventi hanno significato intercettare le chiamate, monitorare gli SMS, dare la posizione delle persone attraverso i loro telefoni cellulari o monitorare il loro traffico Internet.

Nel rapporto gli altri Paesi non sono nemmeno vicini all’1%”, avverte il comunicato Ve Sin Filter. “Si tratta di un abuso sproporzionato delle pratiche di intercettazione e ottenimento di metadati, tanto perverso per i diritti umani quanto l’uso dei dati”, afferma Andrés Azpúrua, direttore dell’organizzazione, in un’intervista a El Pais. “Questo è enorme e prova degli sforzi di spionaggio di un governo autoritario”.

Il numero delle linee interessate dalle intercettazioni è aumentato di sette volte dal 2016, quando erano 234.932 segnalate dalla società in bilancio. La società precisa che nel 2021 ha ricevuto 861.004 richieste dal governo — di cui ha respinto poco più di 21mila — che hanno interessato 1.584.547 linee, quindi Azpúrua suggerisce che la richiesta potrebbe coinvolgere più utenti.

Intecettate 1.584.547 linee telefoniche

L’attivista avverte che sebbene i dati di altri operatori privati ​​come Digitel e le società statali Movilnet e Cantv siano sconosciuti, il numero può essere estrapolato. Le richieste di intercettazione delle chiamate possono avere scopi legali legittimi per l’indagine su un reato.

Gli standard sui diritti umani stabiliscono che deve essere una risorsa strettamente necessaria e proporzionata, adattata alle leggi e in base a un’ingiunzione del tribunale. Movistar Venezuela riferisce a Telefónica che le richieste sono arrivate dal Pubblico Ministero, dalla CICPC (la polizia investigativa), dalla polizia e dagli organismi militari “qualificati per esercitare poteri in materia di indagine penale” e, curiosamente, dall’Università Nazionale di Sicurezza Sperimentale (UNES).

In nessun caso ci sono ordini di giudici o tribunali. Un altro fatto riportato da Telefónica è il blocco di 30 siti web per ordine della Commissione nazionale per le telecomunicazioni, una pratica sistematica che il governo di Nicolás Maduro ha utilizzato per censurare i media. In Venezuela per esempio non è possibile aprire il portale di giornalismo investigativo Armando.info senza una VPN, né è possibile aprire El Pitazo, Cocuyo Effect o Runrunes. Né si possono leggere giornali regionali come El Tiempo de Colombia.

Secondo il monitoraggio effettuato da Ve Sin Filter, nel 2021 sono stati bloccati almeno 68 domini internet, di cui 45 appartenevano a siti mediatici, 3 a organizzazioni che difendono i diritti umani e strumenti per eludere la censura. Nel 2020, l’ex capo dell’intelligence di Maduro, Manuel Cristopher Figuera, esiliato negli Stati Uniti, aveva già rivelato in interviste che l’apparato di sicurezza del Chavismo utilizzava “società di telecomunicazioni private per clonare numeri di telefono, intercettare e-mail e cancellare pagine web”.

Questa settimana, un attivista per i diritti umani ha denunciato in un’audizione davanti alla Commissione interamericana per i diritti umani l’avanzata della censura in Venezuela. “Gli spazi attraverso i quali circolano le informazioni: Internet, i social network e le applicazioni come WhatsApp sono sotto attacco“, ha affermato Carlos Correa, direttore di Espacio Público.

Finora nessun portavoce del governo o dell’azienda in Venezuela ha reagito alle denunce, che per Maduro hanno un basso costo politico in un Paese disconnesso e smobilitato dopo anni di prolungata crisi umanitaria.