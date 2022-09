USA: una catastrofe per la Russia se ricorrerà alle armi nucleari in Ucraina

Negli USA il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan assicura che Washington ha tenuto colloqui privati ​​con Mosca.

La minaccia che il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato questa settimana sul possibile uso di armi nucleari nella guerra in Ucraina preoccupa gli USA. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan, ha ribadito questa domenica gli avvertimenti che Washington ha presentato a Mosca, in pubblico e in privato, per dissuaderla da quell’idea, dal momento che il capo di stato russo ha sollevato la possibilità in un discorso mercoledì.

Gli USA mettono in guardia Putin dall’uso di armi nucleari

L’uso di queste armi avrebbe “conseguenze catastrofiche” per la Russia perché innescherebbe una “risposta decisiva” da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati, ha sottolineato l’alto funzionario statunitense. Washington prende sul serio le dichiarazioni di Putin. Soprattutto l’insistenza dell’inquilino del Cremlino sul fatto che “questo non è un bluff”.

La minaccia ha messo nuovamente sul tavolo un rischio, quello dell’uso delle armi nucleari per la prima volta dalla seconda guerra mondiale, che sembrava dimenticato dalla guerra fredda. “Abbiamo comunicato direttamente, in privato, ad altissimi livelli al Cremlino, che qualsiasi uso di armi nucleari avrà conseguenze catastrofiche per la Russia e che gli Stati Uniti e i nostri alleati risponderanno in modo decisivo”, ha sottolineato Sullivan.

Il Consigliere per la sicurezza nazionale non ha specificato come, esattamente, avrebbero risposto gli Stati Uniti. Ma ha indicato che, in quelle conversazioni private, “abbiamo chiarito e in modo molto dettagliato ciò che vogliamo dire”. In pubblico, l’Amministrazione Democratica ha moltiplicato i suoi avvertimenti questa settimana.

Lo stesso presidente Joe Biden ha accusato Putin di aver pronunciato “minacce nucleari aperte contro l’Europa”, nonostante gli impegni di non proliferazione firmati dalla Russia, nel suo discorso alla plenaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite mercoledì.

Biden ha parlato poche ore dopo il discorso televisivo di Putin

Biden ha parlato poche ore dopo il discorso televisivo di Putin in cui il presidente russo ha avvertito che avrebbe difeso la Russia “con tutti i mezzi disponibili” e ha anche annunciato una mobilitazione di quasi 300.000 reclute e riservisti per combattere sui fronti ucraini.

Il Segretario di Stato USA, Antony Blinken, ha approfittato del suo intervento di giovedì alla sessione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, dedicata alla situazione in Ucraina, per esortare ogni Paese membro delle Nazioni Unite a trasmettere “il chiaro messaggio che quegli sconsiderati le minacce devono cessare immediatamente”.

Questo fine settimana si terranno referendum in quattro regioni ucraine occupate dalle truppe russe – Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk – che potrebbero aprire la strada all’annessione russa. L’Occidente, che ha liquidato le consultazioni come una “farsa”, teme che se l’annessione sarà completata, Putin dichiarerà che qualsiasi tentativo ucraino di riconquistare quelle aree rappresenti un attacco al territorio russo.

“Putin resta determinato (…) a eliminare il popolo ucraino, che secondo lui non ha il diritto di esistere. Quindi continuerà a insistere e dobbiamo continuare ad assistere [il governo ucraino di Volodymyr Zelenskiy] con armi, munizioni, informazioni di intelligence e tutto il supporto che possiamo fornire”, ha sottolineato Sullivan.