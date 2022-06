USA: lunedì il vaccino COVID-19 ai neonati

Ieri gli USA hanno aperto i vaccini COVID-19 a neonati, bambini piccoli e bambini in età prescolare. I vaccini saranno disponibili da lunedì, espandendo la campagna di vaccinazione della nazione ai bambini di appena 6 mesi.

I consulenti dei Centers for Disease Control and Prevention hanno raccomandato i vaccini per i bambini più piccoli, e l’approvazione finale è arrivata ore dopo dalla dottoressa Rochelle Walensky, direttrice dell’agenzia. “Sappiamo che milioni di genitori e operatori sanitari sono ansiosi di vaccinare i loro bambini piccoli e, con la decisione di oggi, possono farlo”, ha affermato Walensky in una nota.

USA: vaccino neonati, bambini piccoli e bambini in età prescolare

Mentre la Food and Drug Administration approva i vaccini, è il CDC che decide chi dovrebbe ottenerli. I vaccini offrono protezione ai bambini piccoli da ospedalizzazione, morte e possibili complicazioni a lungo termine, non sono ancora chiaramente comprese dalla popolazione, ha affermato il comitato consultivo del CDC. Il governo si sta già preparando per l’espansione del vaccino, con milioni di dosi ordinate per la distribuzione a medici, ospedali e cliniche sanitarie della comunità in tutto il paese.

Circa 18 milioni di bambini sono idonei lla vaccinazione, ma resta da vedere quanti alla fine riceveranno i vaccini. Meno di un terzo dei bambini dai 5 agli 11 anni lo ha fatto da quando è stata aperta la vaccinazione lo scorso novembre.

Due marchi, Pfizer e Moderna, hanno ottenuto il via libera venerdì dalla FDA e sabato dal CDC. I vaccini utilizzano la stessa tecnologia, ma vengono offerti a differenti per i bambini più piccoli. Il vaccino di Pfizer è per bambini dai 6 mesi ai 4 anni. La dose è un decimo della dose per adulti e sono necessari tre dosi. I primi due vengono concessi a tre settimane di distanza e l’ultimo almeno due mesi dopo.

Moderna è due dosi, ciascuna un quarto della sua dose per adulti, somministrate a circa quattro settimane di distanza per bambini dai 6 mesi ai 5 anni. La FDA ha anche approvato una terza dose, almeno un mese dopo la seconda iniezione, per i bambini con condizioni immunitarie che li rendono più vulnerabili a malattie gravi.

I govani vaccinati sviluppano anticorpi al Covid come gli adulti

Negli studi, i giovani vaccinati hanno sviluppato livelli di anticorpi anti-virus forti quanto i giovani adulti, suggerendo che le dosi per bambini proteggono dalle infezioni da coronavirus. Tuttavia, è difficile stabilire esattamente quanto bene funzionino, soprattutto quando si tratta del vaccino Pfizer. Due dosi di Moderna sembravano essere efficaci solo per circa il 40% nel prevenire infezioni più lievi in ​​un momento in cui la variante omcron stava causando la maggior parte delle malattie da COVID-19.

Pfizer ha presentato degli studi che suggeriscono che l’azienda ha visto l’80% delle persone vaccinate che anche con il Covid non hanno presentato sintomi seri. Ma i dati Pfizer erano così limitati – e basati su un numero così ridotto di casi – che esperti e funzionari federali affermano di non ritenere che esista ancora una stima affidabile.

Sebbene il COVID-19 sia più pericoloso per gli anziani, anche i più giovani, compresi i bambini, possono ammalarsi gravemente. I ricoveri sono aumentati durante l’onda omicron. Dall’inizio della pandemia, circa 480 bambini di età inferiore ai 5 anni sono contati tra gli oltre 1 milione di morti per COVID-19 della nazione, secondo i dati federali.

“Vale la pena vaccinare anche se il numero di decessi è relativamente raro, perché questi decessi sono prevenibili attraverso la vaccinazione“, ha affermato il dottor Matthew Daley, un ricercatore del Kaiser Permanente Colorado, che fa parte del comitato consultivo del CDC.

In una dichiarazione di ieri, il presidente Joe Biden ha esortato i genitori a vaccinare i loro bambini il prima possibile. In entrambi i casi, ha detto il dottor Peter Marks, il capo dei vaccini della FDA. “Qualunque sia il vaccino che ti propone il tuo medico, il pediatra, è quello che darei a mio figlio”, ha detto Marks venerdì. Le dosi non sono state testate l’una contro l’altra, quindi gli esperti dicono che non c’è modo di dire se una è migliore. Una considerazione: ci vogliono circa tre mesi per completare la serie a tre riprese di Pfizer, ma solo un mese per le due riprese di Moderna.

Le vaccinazion dal pediatra o dal medico di base

Quindi le famiglie desiderose di proteggere rapidamente i bambini potrebbero volere Moderna. Pediatri, altri medici di base e ospedali pediatrici stanno pianificando di fornire i vaccini. I funzionari statunitensi si aspettano che la maggior parte delle dosi avvenga negli uffici dei pediatri.

Molti genitori potrebbero sentirsi più a loro agio nel ricevere il vaccino per i propri figli dal loro medico di base, ha affermato il dottor Ashish Jha, coordinatore della Casa Bianca per il COVID-19. Ha previsto che il ritmo della vaccinazione sarà molto più lento di quanto non sia stato per la popolazioni più anziana.

“Vedremo aumentare le vaccinazioni nel corso di settimane e anche potenzialmente in un paio di mesi”, ha detto Jha. È comune che i bambini piccoli ricevano più di un vaccino durante la visita di un medico. Negli studi sulla vaccinazione di Moderna e Pfizer in neonati e bambini piccoli, altre vaccinazioni non sono state somministrate contemporaneamente, quindi non ci sono dati sui potenziali effetti collaterali quando ciò accade.

Ma i problemi non sono stati identificati nei bambini più grandi o negli adulti quando i vaccini COVID-19 e altre vaccinazioni sono stati somministrati insieme e il CDC consiglia che è sicuro anche per i bambini più piccoli.

Si stima che circa tre quarti dei bambini di tutte le età siano stati infettati ad un certo punto. Per le età più anziane, il CDC ha comunque raccomandato la vaccinazione per ridurre le possibilità di reinfezione. Gli esperti hanno notato re-infezioni tra le persone precedentemente infette e affermano che i livelli di protezione più elevati si verificano in coloro che sono stati sia vaccinati che precedentemente infetti. Il CDC ha affermato che le persone potrebbero considerare di aspettare circa tre mesi dopo un’infezione per essere vaccinate.