USA: la missione Artemis Moon è stata annullata

Negli USA problemi tecnici stanno rimandando all’inizio di settembre il lancio della navicella spaziale senza equipaggio, che ha lo scopo di preparare progetti futuri per portare gli astronauti sulla superficie lunare.

L’agenzia spaziale NASA ha annullato l’attesissimo lancio della missione Artemis I a causa di problemi dell’ultimo minuto, tra cui una perdita di idrogeno e un raffreddamento inadeguato di uno dei quattro motori dello stadio principale. “Il lancio è attualmente in una sospensione non pianificata poiché il team sta lavorando a un problema con il motore numero 3 sullo stadio principale SLS”, ha affermato la NASA in un tweet.

L’agenzia spaziale NASA degli USA ha annullato l’attesissimo lancio della missione Artemis I

La missione Artemis I doveva decollare questo lunedì dal Kennedy Space Center in Florida (USA) alle 8:33 ora locale. Le nuove finestre di opportunità sono il 2 e 5 settembre. Per 42 giorni, la navicella Orion effettuerà un viaggio intorno alla Luna come volo di prova per le future missioni Artemis II, che mira a ripetere un viaggio simile con quattro astronauti nel 2024, e Artemis III, il cui obiettivo è quello di atterrare sulla Luna al più presto nel 2025.

L’obiettivo dichiarato della NASA è che “la prima donna e la prima persona di colore” cammini sulla Luna. Artemis I decollerà dalla famosa rampa di lancio 39B, utilizzata il 18 maggio 1969 per la missione Apollo 10, che orbitava attorno alla Luna senza atterrare. La NASA sta ora testando lo Space Launch System (SLS), il razzo più potente mai costruito, secondo l’ingegnere aeronautico spagnolo Pedro José Herráiz, che sta partecipando alla missione con l’Agenzia spaziale europea (ESA).

Il set formato dal veicolo di lancio e dalla capsula Orion raggiunge i 98 metri di altezza, cinque in più della Statua della Libertà. “Vedere di nuovo un razzo di queste dimensioni, e con queste intenzioni di tornare sulla Luna, sulla rampa di lancio 39B è impressionante. È qualcosa che non si vedeva da 50 anni”, ha detto emotivamente Herráiz. La NASA è responsabile del Programma Artemis, dal nome della sorella gemella del dio Apollo nella mitologia greca.

L’agenzia europea è stata responsabile del modulo di servizio

L’agenzia europea è stata responsabile del modulo di servizio, un elemento essenziale della navicella spaziale che fornirà ossigeno, acqua ed elettricità agli astronauti delle future missioni, oltre a spingere la capsula con equipaggio e controllarne la temperatura.È la prima volta che la NASA affida all’ESA una parte “critica” di una missione, secondo Herráiz. “Nessuna delle prime tre missioni sarà uguale alle altre. In Artemis I, dato che non c’è equipaggio e stiamo per provare, sarà più rischioso del prossimo, che sarà presidiato”, ha detto l’ingegnere spagnolo.

L’ultima persona a mettere piede sulla Luna fu l’astronauta Gene Cernan, il 13 dicembre 1972. Dodici uomini bianchi camminarono sulla superficie lunare tra il 1969 e il 1972. Il giorno prima del lancio della missione Apollo 11, in cui Neil Armstrong e Buzz Aldrin ha camminato sulla Luna, centinaia di attivisti hanno protestato fuori dal Kennedy Space Center. Alla testa c’era il reverendo Ralph Abernathy, successore dell’assassinato Martin Luther King a capo del movimento per i diritti civili dei neri.

Per Abernathy, non aveva senso spendere così tanti soldi per andare sulla Luna quando un quinto della popolazione statunitense viveva in povertà. Il programma Apollo costava all’epoca circa 25 miliardi di dollari, equivalenti a circa 150 miliardi di dollari oggi. Con il Programma Artemis, la NASA vuole pagare i suoi debiti alla diversità degli Stati Uniti e del resto dell’umanità. La prima donna astronauta americana è stata Sally Ride, che ha volato nello spazio nel 1983, lo stesso anno del primo astronauta nero della NASA, Guion Bluford. Ride e Bluford non sono andati oltre l’orbita terrestre.