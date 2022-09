USA: la Federal Reserve alza i tassi di interesse di altri 0,75 punti

Negli USA il prezzo ufficiale del denaro supera il 3% per la prima volta dal 2008. La Federal Reserve dà una nuova svolta alla politica monetaria per combattere l’inflazione.

La banca centrale degli USA ha deciso nella sua riunione di politica monetaria questo martedì e mercoledì di aumentare i tassi di interesse di 0,75 punti, al 3%-3,25%, come riportato in un dichiarazione. È il quinto aumento dei tassi dell’anno, ma non l’ultimo. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, prevede di continuare ad aumentare il prezzo ufficiale del denaro, che secondo i governatori della banca supererà il 4% anche quest’anno. Ciò indica due ulteriori aumenti dei tassi nei due restanti incontri di quest’anno.

La preoccupazione per l’inflazione è massima nella banca centrale deli USA e l’istituzione è determinata a utilizzare appieno le sue armi per combatterla. La Fed non aveva aumentato i tassi in un colpo solo di 75 punti base (0,75 punti percentuali) dal 1994 e ora lo ha fatto tre volte di seguito. “I 75 sono i nuovi 25″, indica in una nota di analisi Joaquim Phelps, economista di Pimco, riferendosi al fatto che prima le banche centrali adeguavano la loro politica monetaria con piccoli passi di 25 punti base e ora hanno dovuto accelerare drasticamente tale velocità.

Finora quest’anno, i tassi sui fondi federali sono passati da quasi zero a un intervallo compreso tra il 3% e il 3,25%. È il livello più alto dal 2008, nel pieno della crisi finanziaria che ha dato origine alla Grande Recessione. I dati sull’inflazione di agosto, peggio del previsto, hanno lasciato pochi dubbi sul nuovo movimento al rialzo. Questo mese, anche i membri del comitato di politica monetaria della Federal Reserve hanno dovuto rivedere le loro proiezioni economiche, come fanno ogni altra riunione.

Quelli di giugno erano diventati rapidamente un po’ antiquati. Hanno sottolineato che il 2023 sarebbe un anno con una crescita economica dell’1,7%, un tasso di disoccupazione del 3,9%, un’inflazione del 2,6% e tassi di interesse del 3,8%, secondo la mediana delle diverse previsioni dei membri del comitato. Ora le cose sono peggiorate. Si prevede meno crescita (1,2%), più disoccupazione (4,4%) e tassi di interesse più alti, 4,4% a fine anno e 4,6% il prossimo, secondo le nuove previsioni.

La previsione è di controllare l’inflazione nel 2023, con il 2,8%, ancora nettamente al di sopra del target del 2%.Nella conferenza stampa dopo l’incontro, Powell ha affermato di vedere molto probabile un periodo di “crescita molto inferiore”. “Questo è qualcosa che pensiamo di dover avere, e pensiamo anche di aver bisogno di condizioni del mercato del lavoro più morbide”, ha spiegato. “Dobbiamo farci crescere l’inflazione. Vorrei che ci fosse un modo indolore per farlo; non c’è”, ha detto.

Con il tasso di disoccupazione al suo più basso e l’inflazione vicino al suo più alto in quattro decenni, non c’è spazio per il dibattito tra i falchi, più preoccupati per la stabilità dei prezzi, e le colombe, più preoccupati per l’occupazione. L’aumento del tasso è stato approvato all’unanimità. Ora tutti sono un falco alla Fed. Come disse Robert McTeer, ex presidente della Fed di Dallas, “solo i falchi vanno nel paradiso dei banchieri centrali”.

Powell sta cercando di guadagnarsi un posto in quel paradiso con la sua battaglia contro l’inflazione, che passerà agli annali. Powell, nominato dal presidente Donald Trump e rinnovato da Joe Biden, ha vinto a pieni voti la sfida della pandemia. Ha inondato il mercato di liquidità, ha evitato una crisi finanziaria e ha sostenuto una vertiginosa ripresa economica, sulla scia delle politiche di Ben Bernanke.

Dopo quel successo, ora deve affrontare una sfida di controllo dell’inflazione che ricorda il suo predecessore Paul Volcker, che ha innescato una dura recessione alzando spietatamente i tassi e frenando l’inflazione che stava erodendo l’economia statunitense per anni, più di un decennio. L’attuale presidente della Riserva è stato interrogato su di lui in una conferenza stampa a maggio: “Chi non è un fan di Paul Volcker? Non dovrebbe essere individuato in questo senso.

Ma l’ho conosciuto un po’ e ho una grande ammirazione per lui”, ha risposto, notando che “ha avuto il coraggio di fare ciò che pensava fosse giusto” e ha fatto riferimento alla sua autobiografia, Keeping at it, come prova del suo. Ecco perché è stato strizzato l’occhio al fatto che al recente simposio di politica monetaria di Jackson Hole (Wyoming) Powell abbia affermato: “Dobbiamo continuare fino a quando il lavoro non sarà finito”, riferendosi alla lotta contro l’inflazione.

“Questo mercoledì è abbondato nell’idea: “Vogliamo agire in modo aggressivo ora, e fare questo lavoro, e continuare a farlo finché non sarà finito”. Powell ha anche affermato a Jackson Hole che il raggiungimento della stabilità dei prezzi richiederà il raffreddamento del mercato del lavoro e l’inflizione di “un po’ di sofferenza” alle famiglie e alle imprese. Per ora il mercato del lavoro resta forte, il che sembra indicare che il tasso di interesse neutrale non è ancora stato raggiunto, il che non guida né rallenta l’economia.

Con i nuovi rialzi negli USA, tuttavia, è più che probabile che inizi a drenare domanda e crescita e cresce il rischio che la politica monetaria restrittiva provochi una recessione, o alla fine di quest’anno o all’inizio del successivo.