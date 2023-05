Un barcone con 500 persone è disperso nel Mediterraneo, a bordo ci sono anche 56 bambini

By

Un barcone con 500 persone a bordo, tra cui 56 bambini, risulta attualmente disperso nel Mediterraneo. In queste ore Alarm Phone continua a ricevere telefonate dei parenti dei migranti che erano sul barcone che non risultano essere tra le persone soccorse nelle ultime ore.

Uno dei bambini a bordo sarebbe nato proprio sul barcone e diverse le donne in stato di gravidanza sull’imbarcazione. Alla ricerca dell’imbarcazione era andata la nave di Emergency che si chiama Life Support, ma dal 24 maggio si sono perse le tracce del barcone. Sono state eseguite anche ricerche aeree per due giorni consecutivi però non c’è nessuna presenza dell’imbarcazione.

Disperso nel Mediterraneo un barcone con 500 persone a bordo, 56 di loro sono bambini

Oltre ai 56 bambini sul barcone ci sarebbero circa 45 donne tra cui diverse sono in stato di gravidanza.

Alarm Phone ha dichiarato questa mattina che continua a ricevere telefonate da parte dei parenti dei migranti che si trovavano sul barcone che non risultano essere tra le persone che sono state salvate in queste ore dalle autorità italiane.

Dell’imbarcazione non si hanno più notizie dal 24 maggio, giorno in cui la nave di Emergency chiamata Life Support era partita alla sua ricerca per soccorrerli ma dal pomeriggio di quella giornata se ne sono completamente perse le tracce.

La ong Sea Watch ha eseguito in tutta la zona una ricerca aerea per due giorni consecutivi utilizzando il suo aereo Sea Bird ma dell’imbarcazione non c’è alcuna presenza.

Anche Life Support e Ocean Viking hanno pattugliato l’intera aerea ma non hanno trovato tracce dell’imbarcazione né segni di un eventuale naufragio. Il barcone sembra sparito completamente nel nulla.

Emergency ha reso noto che dal momento che non ci sono indizi nell’area e dal momento che il meteo sta peggiorando saranno costretti a spostarsi in un’altra zona se l’imbarcazione non sarà trovata nelle prossime ore.

Albert Mayordomo, capomissione della nave di Emergency, nella giornata di ieri spiegava che le ricerche si stavano svolgendo ne Mediterraneo Orientale precisamente davanti alla Cirenaica.

Hanno proseguito le ricerche nella zona fino alla serata di ieri con attività di vedetta sul ponte di comando, a causa però del peggioramento delle condizioni meteo, la nave si è dovuta spostare verso le acque internazionali e verso la zona di ricerca e di soccorso libica.

La necessita di proseguire le ricerche

Il barcone è ormai scomparso da due giorni e non risultano tracce di un possibile naufragio, le ricerche vanno avanti ancora in queste ore.

Sono diversi gli enti e le organizzazioni che si stanno muovendo per trovare e salvare queste 500 persone di cui non si ha più traccia.

Come reso noto però da Emergency le operazioni di ricerca proseguiranno fino a che le condizioni meteo lo renderanno possibile, in caso contrario saranno costretti a sospenderle in attesa del miglioramento del tempo.