Gli UFO viaggiano sopra le nostre teste? Alti funzionari del Pentagono hanno presentato ieri un rapporto alla Camera degli Stati Uniti d’America, che ha interessato tutto il mondo.

UFo, Uap, o relitti terrestri?

I funzionari hanno affermato che che lo scorso anno ci sono quasi 400 rapporti da parte del personale militare di possibili incontri con UFO o, come preferiscono i soldati Usa, Unidentified Aerial Phenomena”, fenomeni inspiegabili avvistati nell’aria (UAP).

Durante l’audizione, un funzionario della Marina, ha tenuto subito a precisare che gli investigatori sono “ragionevolmente fiduciosi” che gli oggetti galleggianti a forma di piramide, catturati su un video militare trapelato e ampiamente visto in rete, fossero probabilmente droni. Quel filmato, che l’esercito ha confermato l’anno scorso era autentico, aveva contribuito a stimolare l’interesse per i presunti UFO o UAP.

Il rappresentante dell’Indiana André Carson, presidente democratico della sottocommissione contro il terrorismo, il controspionaggio e la controproliferazione dei servizi segreti della Camera, ha convocato l’udienza di martedì, la prima in oltre 50 anni incentrata sugli incidenti aerei.

Gli UAP, ha detto Carson, “sono una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale e devono essere trattati in questo modo“. “Per troppo tempo lo stigma associato agli UAP ha ostacolato una buona analisi dell’intelligence. I piloti hanno evitato di riferire o sono stati derisi quando hanno dichiarato di aver visto cose strane. E per questo, finora, quasi nessuno parlava, fino a che non li abbiamo sollecitati. E lo scorso anno ci sono arrivate 400 segnalazioni”.

Il numero di rapporti UAP è salito a “circa 400”, un aumento significativo dai 144 tra il 2004 e il 2021 che erano stati tracciati nell’ultimo rapporto. Il penultimo rapporto dell’intelligence, non era riuscito a spiegare solo uno dei 144 incontri documentati, e comunque non conteneva le parole “alieno” o “extraterrestre”.

Il rapporto affermava quindi che gli incidenti UAP avrebbero richiesto ulteriori studi. All’udienza di martedì, Bray (dirigente dell’intelligence) ha ribadito quanto detto nel penultimo incontro, secondo cui la maggior parte dei fenomeni erano probabilmente oggetti ‘nostrani’, e ha osservato che “la task force dell’UAP non ha alcun relitto che … non sia coerente con l’essere di origine terrestre”.

“Vogliamo sapere cosa c’è là fuori tanto quanto voi volete sapere cosa c’è là fuori”, ha detto Ronald Moultrie, il più alto funzionario dell’intelligence del Pentagono, che ha anche testimoniato all’udienza. Moultrie ha affermato che il Pentagono sta istituendo un ufficio per accelerare “l’identificazione di oggetti aerotrasportati precedentemente sconosciuti o non identificati in modo metodico, logico e standardizzato”.

Vogliamo sapere cosa c’è là fuori

“Comprendiamo anche che c’è stato uno stigma culturale che circonda l’UAP”, ha detto Moultrie. “Il nostro obiettivo è eliminare lo stigma incorporando completamente i nostri operatori e il personale di missione in un processo di raccolta dati standardizzato”.

Bray ha affermato che “gli equipaggi della marina e dell’aeronautica ora hanno procedure dettagliate per segnalare un UAP sulla loro plancia nella cabina di pilotaggio” e che questi sforzi hanno portato a più rapporti.

Prima dell’udienza, Jeremy Corbell, regista di documentari e appassionato di UFO che ha reso pubblico quel video “piramidale” l’anno scorso, si è detto felice di vedere una crescente consapevolezza e azione del governo.”La cosa fantastica è che questa è una risposta diretta alla volontà pubblica”, ha detto Corbell a ABC News.

“È una risposta diretta alla pressione dell’opinione pubblica. È un governo rappresentativo che rappresenta i cittadini e i loro interessi”. “Sono incoraggiato dal desiderio pubblico di conoscere e scoprire la verità su ciò che gli UFO rappresentano per l’umanità“, ha detto poi Corbell.

“È la più grande storia del nostro tempo. E finalmente stiamo iniziando ad avere la conversazione senza ridicolo e stigma che ha così danneggiato la ricerca della verità scientifica su questo argomento”.