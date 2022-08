UE: sostegno all’Ucraina con una missione di addestramento militare

I ministri della Difesa e degli Esteri della Ue coordinano a Praga l’irrigidimento della posizione europea contro la Russia. Il percorso politico nell’Unione Europea inizia con un rafforzamento del supporto militare all’Ucraina.

I ministri della Difesa hanno concordato martedì a Praga di preparare una missione di addestramento per l’esercito di Kiev. Il sostegno non sarà più limitato alle consegne di armi, finanziate anche dal bilancio dell’UE. Ora i partner della comunità addestreranno i soldati ucraini al suo utilizzo. “Tutti gli Stati membri convengono di iniziare i lavori per definire la nostra missione di assistenza militare in Ucraina”, ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, al termine dell’incontro che i responsabili della Difesa hanno tenuto a Praga.

Il battito cardiaco tra Bruxelles e Mosca, causato dall’invasione dell’Ucraina, aumenta con il graduale ritorno delle vacanze estive. I ministri della Difesa e degli Affari esteri dell’UE, coordinati dal Servizio europeo per l’azione esterna, guidato da Borrell, si riuniscono dal lunedì al mercoledì. Entrambe le citazioni sono dominate dalla guerra, dalle sue conseguenze, dal sostegno al paese attaccato (Ucraina) e dalla punizione dell’aggressore (Russia).

Sono incontri informali, che in gergo comunitario vengono definiti come incontri in cui non si prendono decisioni, ma in cui si possono raggiungere accordi politici che poi hanno uno sviluppo tecnico e normativo. È quanto sta accadendo in questi giorni nella capitale della Repubblica Ceca, il Paese che presiede il Consiglio Ue per la seconda metà di quest’anno.

L’agenda di questi incontri mostra che l’UE non ha intenzione di chiedere al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di sedersi per negoziare la fine delle ostilità se non decide di farlo. Piuttosto sembra il contrario. Kiev ha annunciato che intensificherà la sua offensiva nel sud del paese per recuperare parte del territorio perso nelle prime fasi della guerra e l’UE sostiene i suoi piani.

Nella riunione della Difesa è stato raggiunto un accordo per avviare la progettazione di una missione che addestra i militari ucraini all’uso delle armi che gli vengono fornite, alle tattiche militari e all’organizzazione dell’esercito. “Il flusso di equipaggiamenti militari verso l’Ucraina deve continuare e persino aumentare. Ma hanno anche bisogno di rigenerare la loro forza. Si tratta anche di come si svolge la guerra […] I bisogni sono enormi e dobbiamo garantire la coerenza di questi sforzi”, ha sottolineato Borrell.

L’alto rappresentante ha anche ricordato che sono già in corso missioni formative in corso. Il più importante si svolge nel Regno Unito e circa 2.500 soldati ucraini lo hanno già attraversato. Diversi paesi dell’UE (Germania, Finlandia, Svezia e Lettonia) si sarebbero uniti a queste esercitazioni, come annunciato qualche settimana fa dal ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, in un incontro organizzato a Copenaghen da alcuni Stati che inviano aiuti a Kiev.

Con il passo compiuto ora, l’UE cerca di coordinare questi sforzi sotto il proprio ombrello. Il consenso all’incontro è stato ampio, anche se sono state evidenziate anche le premesse in base alle quali deve ora svolgersi la collaborazione con l’esercito ucraino. Sarà quest’ultimo a dover specificare le proprie esigenze. Alla riunione era infatti presente il ministro della Difesa del governo Zelensky. Inoltre, dovrà essere evitata la duplicazione delle risorse offerte e, infine, dovrà essere fornita formazione al di fuori dell’Ucraina.

I partner della comunità non vogliono schierare i militari nel paese invaso; non vogliono, in nessun caso, dare a Mosca una scusa per considerarli un partito bellicoso.La formazione che potrebbe essere fornita sarebbe a vari livelli. Da un lato, imparare a usare le armi che vengono inviate, sempre più sofisticate e complicate da usare. “Ad esempio, se la Francia fornisce determinati tipi di armi”, ha chiarito Borrell, suggerendo che è logico che i francesi siano quelli che forniscono meglio l’addestramento: “Possono fornire questo addestramento meglio di chiunque altro”.

E, d’altra parte, si tratterebbe anche di dare consigli sull’organizzazione dell’esercito affinché funzioni meglio, ha proseguito l’alto rappresentante. Pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione, è stato creato un fondo di 500 milioni di euro per finanziare le spedizioni di armi. È stato un passo senza precedenti, perché fino ad ora l’UE non era mai stata coinvolta in conflitti aperti. Tale importo iniziale è poi cresciuto in contributi successivi di altri 500 milioni, fino a raggiungere i 2 miliardi e mezzo.



L’inizio della progettazione del programma di addestramento, che richiederà almeno un mese per essere completato e ancora più tempo per essere schierato a terra, fa parte del sostegno al Paese sotto attacco. Oltre a punire l’aggressore, è probabile che questo mercoledì si compiano progressi verso una restrizione alla concessione dei visti ai cittadini russi, soprattutto permessi turistici, senza di fatto vietarli, secondo diverse fonti diplomatiche dell’UE, attraverso la sospensione totale dell’accordo firmato con Mosca nel 2007 che rende i visti più economici e veloci.