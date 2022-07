Ucraina e Russia decidono di sbloccare l’esportazione di grano

Il patto tra Russia e Ucraina apre le porte a rilasciare fino a 22 milioni di tonnellate di grano paralizzato nei porti del Paese in guerra.

Erdogan dice che questo è il principio per firmare una pace tra Mosca e Kiev. Ucraina e Russia hanno compiuto un passo questo venerdì che potrebbe significare la fine del blocco dell’esportazione di cereali ucraini. Entrambi hanno concordato di creare un corridoio nel Mar Nero, ora sorvegliato dalle fregate russe, per far uscire il grano nei porti dei mercati globali senza essere attaccati dalle fregate russe.

Il patto, in parte raggiunto la scorsa settimana, è stato firmato questo venerdì a Istanbul con la mediazione della Turchia e dell’Onu. Il suo testo stabilisce che l’Ucraina sarà in grado di recuperare la partenza delle sue navi per il mare aperto sotto la protezione delle fregate turche, e quindi sbloccare fino a 22 milioni di tonnellate di grano. I rappresentanti di Ucraina e Russia non si sono mai incrociati.

L’accordo è stato firmato per la prima volta dai ministri della Difesa russo, Sergei Shoigú, e da quello turco, Hulusi Akar. Pochi secondi dopo, il ministro delle Infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov, ha siglato l’accordo con il rappresentante turco.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha annunciato alle 17 (ora locale, un’ora in meno nella Spagna continentale) da Istanbul che l’accordo per sbloccare le esportazioni di cereali andrà a beneficio dei paesi in via di sviluppo che sono “sull’orlo del fallimento” e la cui popolazione “è il più vulnerabile” nella crisi alimentare che il mondo sta attraversando.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il patto consentirà a miliardi di persone di evitare la fame. Erdogan ha annunciato che le esportazioni inizieranno nei prossimi giorni. “Questo significherà aria fresca per molti paesi”, ha aggiunto. Il presidente turco, inoltre, è convinto che il tavolo dei negoziati sarà il luogo in cui la guerra finirà e ha avvertito che quanto accaduto questo venerdì a Istanbul è il primo passo per raggiungere un accordo di pace sotto la mediazione turca.

“Quattro mesi fa abbiamo già ospitato i negoziati tra i due Paesi”, ha detto Erdogan, convinto che i negoziati proseguiranno e finiranno per portare la pace.La Russia accetta di non attaccare le navi e pone come condizione che le navi commerciali non vengano utilizzate per scopi bellici, come l’introduzione di armi nel paese. La Turchia e l’Onu saranno i monitori del trattato effettuando ispezioni sulle navi in ​​entrata e in uscita.

Ma la Russia, ha anticipato il suo presidente, Vladimir Putin, minaccia di chiedere in cambio che le sanzioni imposte dalla comunità internazionale vengano attenuate. Prima di firmare l’accordo, Kiev ha chiarito che il suo impegno era con la Turchia e l’Onu, ma non con la Russia: “L’Ucraina non firma alcun accordo con la Russia, ma con la Turchia e l’Onu, con cui ci assumiamo degli obblighi”, ha scritto su Twitter. Mijailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“Non ci sarà nessun trasporto scortato da navi russe e non ci sarà la presenza di rappresentanti di Mosca nei nostri porti. In caso di provocazione, ci sarà un’immediata risposta militare”, ha aggiunto Podoliak.

La Turchia, mediatrice nel conflitto tra Kiev e Mosca, aveva già fatto sedere allo stesso tavolo le delegazioni di Ucraina e Russia dall’inizio della guerra, ma non aveva mai compiuto sostanziali progressi verso la pace: i primi tentativi miravano a raggiungere un cessate il fuoco e corridoi umanitari , mentre cerca di alleviare la fame.

Questa è la prima volta che Erdogan è d’accordo tra i due paesi contrapposti. Putin ha già ringraziato il suo omologo turco per i suoi sforzi al vertice di Teheran lo scorso martedì. L’Ucraina, la più colpita dal blocco, vedrà ora la fine del veto sulle sue esportazioni di cereali, almeno sulla carta, poiché il governo di Volodímir Zelenski è scettico sulla reale applicazione degli impegni dell’accordo.

La delegazione ucraina aveva già affermato che non si sarebbe recata a Istanbul solo per apporre una firma.una questione chiave Il quadro della questione del grano ucraino è lungo quanto questa guerra, innescata dall’invasione russa del 24 febbraio.

Quando le bombe e l’artiglieria iniziarono a piovere non solo sulle città del paese, ma anche sui campi di grano e sui silos di stoccaggio, molti agricoltori temevano che i loro raccolti sarebbero stati inghiottiti dalla guerra e che i prodotti non sarebbero stati in grado di sopravvivere. mercati, come è avvenuto finora.

L’Ucraina, prima dell’invasione, forniva ai mercati mondiali il 10% di grano, il 16% di mais e circa la metà di olio di girasole. Ma mentre la guerra si svolgeva sulla terraferma, le fregate russe presero posizione nel Mar Nero, intorno alla costa ucraina. E di fronte al pericolo di un attacco via mare alle principali città costiere come Odessa, Kiev ha minato le acque del Mar Nero e ha posto fine all’avanzata russa lungo quella rotta. La conseguenza fu che le navi non potevano entrare o uscire dall’area.

Questa pausa includeva navi commerciali, molte delle quali attraccate nel più grande porto ucraino, Odessa, e nei dintorni.L’Ucraina, il quarto esportatore di grano al mondo, va a Istanbul questo venerdì con le mani legate dalla guerra, il tempo contro e la speranza di raggiungere un accordo con il suo aggressore per continuare a vendere il suo grano e rifornire la comunità internazionale.