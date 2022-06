Turchia, il costo della vita è alle stelle, ma Erdogan pensa al ‘grano’

In Turchia, il costo della vita è alle stelle. Ma il Presidente ora spaventa anche gli investitori con le sue politiche inflazionistiche.

Nei negoziati con la Russia, la Turchia sta attualmente cercando di garantire l’approvvigionamento mondiale di grano dalla zona di guerra ucraina, rafforzando così il proprio ruolo di politica estera.

Erdogan vuole un ruolo in politica estera

Allo stesso tempo, il presidente Recep Tayyip Erdogan sta imperterrito indebolendo la moneta nazionale, la lira, e con essa l’economia del suo Paese, colpito dall’iperinflazione. “Oggi i mercati finanziari sono completamente serviti, la fiducia dei consumatori è costantemente alla ricerca di nuovi minimi storici”, commenta Thomas Meißner, responsabile dell’analisi economica presso la Landesbank Baden-Württemberg.

Lunedì, Erdogan si è nuovamente inveito contro gli alti tassi di interesse e ha promesso ulteriori tagli ai suddetti tassi. “Questo governo non alzerà i tassi di interesse. Li abbasseremo ulteriormente”, ha detto Erdogan ad Ankara dopo la riunione di gabinetto. Il tasso di interesse di riferimento è del 14 per cento e il tasso di interesse reale in vista di un’inflazione del 73,5 per cento è già quasi meno del 60 per cento.

I mercati hanno familiarità con l’opinione più volte espressa da Erdogan, che gli economisti considerano fuorviante nell’attuale contesto inflazionistico, secondo cui i tassi di interesse sono dannosi per l’economia.

Ma non si sono ancora abituati. Perché sebbene il ministro delle Finanze Nureddin Nebati (e non la banca centrale ufficialmente indipendente) abbia subito dichiarato che non era previsto né un aumento né una diminuzione del tasso di interesse, la lira ha perso nuovamente valore.

Martedì si sono dovute pagare 16,74 lire per un dollaro. La lira ha perso un quinto del suo valore da inizio anno, rispetto al 44 per cento del 2021. Nella migliore delle ipotesi, questo fa piacere ai turisti che possono acquistare a buon mercato una vacanza in Turchia.

Tatha Ghose di Commerzbank afferma che non sorprende, data la politica monetaria turca, che il dollaro abbia continuato a salire rispetto alla lira da quando sono stati resi noti i dati sull’inflazione, anche se il dollaro non è particolarmente forte nell’attuale contesto.

Turchia: il caro bollette mette in difficoltà milioni di cittadini

Il crollo non sta costando caro solo a chi paga le bollette in dollari ed euro, ma anche al bilancio nazionale. A cavallo dell’anno, Erdogan ha lanciato un programma per assicurare l’oro o la valuta estera convertiti in depositi in lire, contro il deprezzamento della valuta a spese dello Stato.

Questo non è solo un accordo volontario. Le società di esportazione, che tendono a beneficiare della debole moneta locale, sono state obbligate a portare il 40 per cento dei loro saldi in valuta estera in lire. Il programma aveva portato ad una certa stabilizzazione del prezzo durante i mesi scorsi.

Tuttavia, la Turchia sta ora risentendo anche delle conseguenze economiche globali dell’invasione russa dell’Ucraina, attraverso l’aumento dei prezzi dell’energia e del cibo, come l’aumento dei tassi di interesse in tutto il mondo.

Il governo sta segnalando nuovi record di esportazione di mese in mese e quindi guadagni in valuta estera, che stanno crescendo anche a causa del rilancio del turismo. Tuttavia, i prezzi all’importazione di energia e altre forniture stanno aumentando molto più rapidamente. Solo martedì la banca centrale ha annunciato di aver venduto altri 1,8 miliardi in valuta estera a società statali, in primis alla società energetica Botas.

Di conseguenza, il disavanzo delle partite correnti e quindi la necessità di valuta estera sta crescendo invece di ridursi, cosa che Erdogan ha ripetutamente affermato dovrebbe portare a bassi tassi di interesse. Per fasce sempre più ampie della popolazione, questo sta diventando un vero problema con il raddoppio dei prezzi di cibo e alloggi nel corso dell’anno.

La Lira Turca si indebolisce sempre di più

Sebbene i problemi di politica monetaria e l’aumento dell’inflazione siano iniziati ben prima dello scoppio della guerra l’anno scorso, Erdogan ne accusa la guerra. “Se non ci fosse stato uno scontro nella regione, le persone avrebbero potuto sentire i benefici tangibili del nostro programma economico”, ha detto, aggiungendo: “Speriamo di essere a quel punto nei primi mesi del prossimo anno”.

Le analisi mettono in dubbio la promessa presidenziale di una pronta guarigione. Il fatto che la pressione sui prezzi dovrebbe allentarsi gradualmente anche in Turchia in vista del 2023 e, quindi, offrire almeno teoricamente spazio per una politica monetaria più accomodante, “non dovrebbe essere una vera consolazione per la lira dal punto di vista della politica monetaria”, scrive l’esperto di lira Sandra Striffler di DZ-Bank.

Anche se l’inflazione scendesse al tasso previsto dal mercato del 27 per cento per allora, sarebbe ancora “anni luce” lontano dall’obiettivo di inflazione del 5 per cento della banca centrale. Thomas Meißner della Landesbank Baden-Württemberg, non è d’accordo con l’argomento di Erdogan secondo cui l’inflazione non è la ragione principale dei problemi del paese in senso “tecnico”.

“La dirigenza turca dà sempre più l’impressione di non comprendere i problemi del Paese, per non parlare della prospettiva che questi problemi possano poi essere risolti”, ha detto alla FAZ, aggiungendo: “La situazione ad Ankara e sul Bosforo è sempre più simile a quella di inizio dell’era Erdogan, quando assunse un paese la cui moneta era tra le più deboli del mondo”.