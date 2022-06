Toast, altro che tostapane: il metodo infallibile per farne una marea in pochissimi minuti

Esiste un metodo facile e veloce per creare dei toast impeccabili. Scommettiamo che una volta scoperto, non lo lascerai più. Eccolo spiegato.

Il toast è sicuramente un piatto irrinunciabile quando si va di fretta ma anche quando si ha voglia di qualcosa di sfizioso.

Un toast è sempre una buona idea

Un piatto facile e veloce, il toast è sempre una buona idea. Declinato in mille sfumature, molti, per colazione o per sfizio, scelgono di mangiare una fetta di pane tostato con un velo di marmellata (o burro). Perché la semplicità vince sempre.

La declinazione tutta italiana potrebbe essere, invece, con un velo di crema di nocciole. E se invece, sperimentassimo la versione francese del toast? I modi di gustare il pane tostato possono essere tantissimi.

Eppure, spesso può risultare parecchio difficile tostare il pane senza il tostapane. Anche se si possiede lo strumento adatto, preparare tanti toast può diventare frustrante poiché i tostapane tradizionali posseggono soltanto due alloggiamenti per ciascuna coppia di toast.

Come ovviare al problema allora? Continua a leggere perché ti daremo la soluzione definitiva per preparare dei toast tradizionali per tutta la famiglia, in brevissimo tempo.

Come tostare il pane senza tostapane

Se ti sembra impossibile creare un toast senza il tostapane, in realtà ti dovrai ricredere. La tecnica che stiamo per spiegarti è infallibile ed utilissima soprattutto alle mamme che devono preparare il pranzo o la merenda ai loro figli. Il metodo che ti descriveremo ti farà risparmiare tantissimo tempo.

La prima cosa che dovrai procurarti è senza dubbio una griglia da forno (e un forno, ovviamente, ma diamo per scontato che a casa tua ne abbia uno). Sotto la griglia da forno andrai a disporre una teglia da forno della stessa dimensione.

Prendi le tue fette di pane da tostare e infilale nella griglia da forno, una in ciascun alloggiamento, facendo appoggiare la parte bassa sulla teglia. Impostando la temperatura a 180 gradi per pochi minuti, otterrai delle fette di pane tostato proprio come se avessi usato il tostapane. Se preriscaldi il forno potresti abbattere ancora meglio i tempi.

Che ne dici, proverai questa tecnica? Siamo sicuri di aver catturato la tua attenzione e che non lo sapevi. Se ti è piaciuto questo articolo condividilo con i tuoi amici.