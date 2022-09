Strasburgo: la Francia riveda il rimpatrio di bimbi e donne detenuti in Siria

La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ritiene che Parigi non garantisca che non si incoraggi giudizi arbitrari nel rigetto delle richieste dei parenti dei cittadini francesi detenuti nei campi dei parenti dell’ISIS.

La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (CEDU) ha dato mercoledì un duro schiaffo alla Francia per gli ostacoli che pone al rimpatrio di bambini e donne dai campi di detenzione jihadisti in Siria. Con una decisione della Grande Camera, cioè una sentenza inappellabile, i giudici hanno ritenuto che lo Stato francese non abbia studiato in modo adeguato e con sufficienti garanzie le richieste di rimpatrio e, pertanto, lo sollecitano a “riesaminare senza indugio” di ancora una volta tali richieste.

La sentenza d Strasburgo si riferisce al caso di due coppie francesi con figlie e nipoti in Siria

La sentenza si riferisce al caso di due coppie francesi con figlie e nipoti in Siria, ma la decisione dovrebbe giovare a tutte le famiglie francesi in quella situazione e potrebbe anche influenzare la politica di rimpatrio della Spagna, altro Paese che rifiuta di portare il proprio territorio a queste persone, compresi i minori, nonostante le condizioni subumane dei campi siriani in cui sono rinchiusi da anni.

La sentenza, molto tecnica, ruota attorno al diritto di poter rientrare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La chiave in questo caso sta nella conclusione dei giudici secondo cui la Francia non ha stabilito “tutele adeguate” per garantire che non vi fosse arbitrarietà nel respingere le richieste di rimpatrio avanzate dalle due famiglie. Questi non hanno ricevuto una spiegazione ufficiale.

“L’assenza di una decisione formale da parte delle autorità competenti sul loro rifiuto di accogliere la domanda [di rimpatrio] (…) ha privato loro [i ricorrenti] di ogni possibilità di confutare significativamente le ragioni addotte da tali autorità, nonché di verificare che queste ragioni non siano arbitrarie”, considerano i giudici nella loro sentenza. Per questo, proseguono, questo esame delle richieste di rimpatrio “non ha avuto le garanzie adeguate contro l’arbitrarietà”.

Almeno 150 minori di nazionalità francese e fino a un centinaio di donne francesi continuano a vivere in condizioni estremamente precarie nei campi siriani presidiati dalle forze curde, secondo i calcoli di parenti e organizzazioni per i diritti umani che da anni denunciano le condizioni disumane di questi campi .e il conseguente pericolo per la salute di molti dei detenuti, soprattutto minori.

Nella sentenza della Cedu, i giudici ordinano al governo francese di “riesaminare queste richieste, in tempi rapidi”, garantendo che, questa volta, siano previste “le opportune tutele contro ogni tipo di arbitrarietà”.

Ciò dovrebbe essere fatto, ritengono, attraverso una sorta di “meccanismo di revisione” indipendente che possa confermare che l’eventuale rigetto di una richiesta di rimpatrio di questi cittadini tenutasi nel nord della Siria non si basa su una visione arbitraria delle ragioni “legittime” ―se siano di interesse pubblico oa causa di difficoltà legali, diplomatiche o materiali― esercitate dal Governo per negare il ritorno di quella persona nel proprio Paese.

La Convenzione non garantisce ai cittadini francesi nei campi siriani un “diritto generale al rimpatrio”

Come sostengono i magistrati, la Convenzione non garantisce ai cittadini francesi nei campi siriani (né, quindi, ai cittadini di altre nazionalità) un “diritto generale al rimpatrio”. Tuttavia, chiariscono, questo principio deve tener conto di “circostanze eccezionali”, come quando c’è un rischio per “l’integrità fisica”, soprattutto nel caso dei bambini.

A questo proposito, la CEDU ricorda che molte istituzioni nazionali e internazionali, tra cui le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, hanno rivolto ripetuti appelli agli Stati affinché rimpatriino i propri cittadini da questi campi.

Nel caso specifico della Francia, inoltre, a febbraio, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia ha accusato Parigi di “violare” i diritti dei minori francesi detenuti in Siria non rimpatriandoli. La sentenza è stata prontamente celebrata dal Collettivo delle Famiglie Unite, che riunisce i parenti di minori e donne jihadisti francesi e da anni ne chiede il rimpatrio in Francia, e dagli avvocati e deputati che li accompagnano in questa battaglia.

Dalla caduta dell’ultima roccaforte siriana dello Stato Islamico (ISIS) nel 2019 e fino a quest’estate, la Francia ha rifiutato qualsiasi tipo di rimpatrio collettivo e ha accettato solo di studiare “caso per caso” le richieste di rimpatrio dei minori in territorio gallico. nessun caso per le donne (per quanto riguarda gli adulti, Paris ha sostenuto che dovrebbero essere giudicate in situ).

Il governo di Emmanuel Macron, invece, ha preso una svolta di 180 gradi all’inizio di luglio, quando ha rimpatriato 35 minori e 16 donne in un’operazione speciale che, nonostante le speranze suscitate tra le famiglie di coloro che sono rimasti, non ha avuto una nuova replica.

“Abbiamo già evoluto le regole di analisi e rimpatrio dei cittadini francesi che si trovano ancora nel nord-est della Siria”, ha detto dopo il Consiglio dei ministri. “Ogni fascicolo, ogni situazione umana è oggetto di un esame attento e dettagliato, di un accompagnamento affinché il loro ritorno avvenga in condizioni umane e di sicurezza, ovviamente per i francesi”.