Stati Uniti e Cina si parlano su Taiwan per ridurre le tensioni

I diplomatici di Taipei sono stati incoraggiati dall’incontro di alti dirigenti della Difesa di Stati Uniti e Cina: “Nessuno vuole fare una guerra con un altro paese”.

Mentre la Cina e gli Stati Uniti si sono scambiati battute rabbiose in un recente raduno di alti funzionari militari dei rispettivi governi, i fuochi d’artificio retorici hanno contribuito a fornire copertura per un rinnovato sforzo per raffreddare le tensioni, hanno affermato gli stesssi diplomatici e funzionari della difesa.

Prove di forza ‘amichevoli’ tra Stati Uniti e Cina

Intervenendo allo Shangri-La Dialogue, un forum annuale sulla difesa a Singapore tenutosi nel fine settimana, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha descritto la Cina come una forza sempre più bellicosa nell’Asia del Pacifico, affermando che l’attività militare cinese intorno a Taiwan minaccia di destabilizzare la regione.

La controparte cinese ha risposto il giorno successivo, dicendo allo stesso pubblico che gli Stati Uniti sono la minaccia e avvertendo che le sue truppe sono pronte a “combattere fino alla fine” per difendere la pretesa di Pechino su Taiwan.

Il tono dello scambio è stato coerente con un acceso e lungo andirivieni tra Stati Uniti e Cina sui molti argomenti che li dividono. In seguito, alcuni osservatori hanno espresso preoccupazione per il fatto che ciò preannunciasse una nuova escalation di tensioni su Taiwan, l’isola di autogoverno che secondo Pechino fa parte della Cina.

Alcuni ex funzionari del governo americano e attuali diplomatici taiwanesi, tuttavia, hanno affermato di aver visto l’incontro come una prova incoraggiante di un rinnovato sforzo per garantire che l’attrito tra i due Paesi non sfoci in un vero conflitto.

Sebbene sia politicamente opportuno sia a Pechino che a Washington che le due nazioni mostrino i muscoli, “nessuno vuole fare una guerra con un altro paese”, ha detto un diplomatico di Taiwan. “In un momento delicato nel difficile rapporto tra Pechino, Taipei e Washington, le cose sono meglio discusse in privato che in un litigio pubblico”.

Funzionari della difesa cinesi e alcuni analisti indipendenti hanno anche affermato che la relazione si sta muovendo verso un terreno più stabile, indicando i recenti incontri tra alti funzionari statunitensi e cinesi a Singapore e in Europa, come prova di un ulteriore disgelo nella comunicazione.

Austin e Wei Fenghe: primo faccia a faccia della loro storia

Il signor Austin e il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe si sono incontrati faccia a faccia per la prima volta a Singapore venerdì. Entrambe le parti hanno riferito di aver tenuto duro sui punti controversi, ma è stato anche notato che l’incontro è durato più del previsto e ha prodotto un accordo sulla necessità di mantenere aperte linee di comunicazione per scongiurare le crisi.

Il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian ha offerto ai giornalisti un conciso riassunto della sessione: “L’effetto è stato positivo”. “Le due parti hanno fornito resoconti diversi poiché entrambi hanno bisogno di mettere le cose in chiaro, ma l’incontro tra i ministri è un’ottima notizia, per mostrare almeno che sono disposti a sedersi e parlare per risolvere pacificamente le controversie“, ha affermato Victor Gao, un ex diplomatico cinese che ora serve come professore senior presso la Soochow University della Cina orientale.

Due giorni dopo la conclusione del vertice di Singapore, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha incontrato in Lussemburgo Yang Jiechi, il massimo funzionario degli affari esteri di Pechino. In un incontro che ha coinvolto entrambi gli uomini ad Anchorage, in Alaska, l’anno scorso, il signor Yang ha sorpreso molti con un discorso di apertura del convegno, che ha colpito duramente gli Stati Uniti per quelli che ha descritto come i loro fallimenti democratici.

Quest’anno invece, secondo la Casa Bianca, i due hanno tenuto una “discussione schietta, sostanziale e produttiva”. Un altro segno che la Cina sta cercando di stabilizzare le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti e i suoi alleati, i funzionari cinesi hanno cercato incontri con Australia e Canada alla conferenza di Singapore, secondo persone che hanno familiarità con la situazione.

Entrambi i paesi hanno accusato i caccia a reazione militari cinesi di aver volato pericolosamente vicino ai loro aerei negli ultimi mesi. Il generale Wei ha incontrato il ministro della Difesa australiano ma non quello canadese. I funzionari di Pechino e Washington continuano a vedere Taiwan come un punto critico. Le tensioni sull’isola sono aumentate negli ultimi anni quando il leader cinese Xi Jinping ha cominciato a perseguire una politica estera più aggressiva e gli Stati Uniti hanno mostrato un un crescente sostegno a Taipei.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno deciso di far salpare navi da guerra vicino a Taiwan, anche attraverso lo Stretto di Taiwan, uno specchio d’acqua largo 100 miglia che divide Taiwan dalla Cina continentale. Nel frattempo, l’esercito cinese, l’Esercito popolare di liberazione, ha inviato quasi ogni giorno caccia a reazione, bombardieri e aerei spia in sortite vicino allo spazio aereo dell’isola.

L’unico modo per evitare possibili scontri è rimanere in contatto

Il presidente Biden ha dichiarato durante una recente visita in Giappone che gli Stati Uniti sarebbero intervenuti militarmente per difendere Taiwan se Pechino si fosse mossa per impadronirsi dell’isola, un apparente allontanamento dalla politica di “ambiguità strategica” che il governo degli Stati Uniti tiene da dieci anni.

Biden, per stemperare le polemiche, ha affermato che la politica degli Stati Uniti su Taiwan è rimasta invariata. Durante il suo incontro privato con il generale Wei venerdì, il signor Austin ha espresso preoccupazione per le recenti affermazioni cinesi secondo cui lo Stretto di Taiwan non dovrebbe essere considerato acque internazionali.

“È una falsa affermazione quando alcuni paesi chiamano le acque internazionali dello Stretto di Taiwan”, ha affermato lunedì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin in un briefing regolare. “La Cina ha sovranità, diritti sovrani e giurisdizione sullo Stretto di Taiwan”.

Tuttavia, i segnali provenienti dal vertice sulla sicurezza di Singapore hanno suggerito un allentamento delle tensioni, nonostante entrambe le parti abbiano espresso la riluttanza a fare marcia indietro. I commenti del generale Wei sulla volontà di dichiarare guerra a Taiwan avrebbero potuto suonare allarmanti, ha detto un diplomatico taiwanese, ma non hanno rappresentato alcun cambiamento fondamentale nella posizione di Pechino.

“Pechino ha riconosciuto da tempo che l’unico modo per evitare una collisione è rimanere in contatto”, ha affermato il diplomatico. Alcuni funzionari militari cinesi hanno affermato a Singapore di non ritenere che la disputa su Taiwan avrebbe ostacolato i dialoghi militari o la cooperazione umanitaria con gli Stati Uniti.

“Né la Cina né gli Stati Uniti vogliono essere percepiti come eccessivamente provocatori, quindi un approccio equilibrato che coinvolga rassicurazione e deterrenza trova il giusto equilibrio”, ha affermato Paul Haenle, ex direttore cinese del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e direttore di Carnegie China.