Spagna: la Difesa chiede 3 miliardi per rafforzare la Nato contro la Russia

In Spagna il Tesoro non ritiene praticabile l’approvazione di un credito straordinario di quel volume di euro (3 miliardi) per per spese militari.

Il ministero della Difesa vuole un aumento di 3miliardi di euro nel suo bilancio per far fronte agli impegni della Spagna, con il rafforzamento della difesa alleata prima del vertice, che la Nato terrà a Madrid il 29 e 30, secondo fonti governative.

La Spagna vuole rafforzare esercito e quindi la Nato

L’Esecutivo spagnolo ha già comunicato all’Alleanza Atlantica il suo piano di raddoppiare la spesa militare entro la fine di questo decennio (passando dall’1,03% al 2% del PIL). Un prestito straordinario servirebbe a dimostrare con i fatti e non solo con le parole la solidità di quell’impegno, nonostante anche con quei 3 miliardi la spesa militare sarebbe ancora lontana dall’avvicinarsi all’obiettivo e si aggirerebbe intorno all’1,2% del PIL.

Sebbene un provvedimento di questo tipo debba essere approvato nel breve termine, la sua esecuzione durerà almeno quest’anno e il prossimo, poiché le fonti consultate ammettono che non vi è capacità tecnica per spendere tale importo prima del 31 dicembre.

Il credito per aumentare la spesa per la difesa dovrebbe trovare riscontro in un decreto legge, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri e ratificato dal Congresso; che potrebbe riaprire le tensioni all’interno del governo, tra il PSOE e i suoi partner di minoranza di United We Can, e anche al Congresso, tra l’Esecutivo ei suoi alleati per l’investitura.

Ogni anno il Tesoro autorizza crediti straordinari per la Difesa a carico del fondo di emergenza, ma tali spese, a copertura delle operazioni militari all’estero, sono già state programmate dall’inizio dell’anno, anche se non se ne conosce l’esatto ammontare, e si aggirano intorno a 1 miliardo di euro , contando sulla voce già inclusa nel budget.

D’altra parte, fonti del Tesoro, che assicurano che la Difesa non ha ancora messo sul tavolo la sua proposta, non credono che un aumento della spesa militare di questo volume sia ora fattibile, e che sia approvato dal Parlamento.

Un aumento di 3miliardi significa aumentare la spesa militare del 25%

Salvando l’enorme distanza tra le due misure, la proposta di Difesa si ispira al modello della Germania, il cui governo tripartito (socialdemocratici, liberali e verdi) ha approvato un’iniezione di 100 miliardi di euro per modernizzare le forze armate tedesche (Bundeswehr), parallelamente alla l’impegno ad aumentare la spesa militare annuale al 2% del PIL.

La Spagna ha speso 12 miliardi e 208 milioni di euro per la difesa l‘anno scorso, secondo i dati della NATO, quindi una maggiore spesa di 3 miliardi equivarrebbe a un aumento della spesa militare di quasi il 25%. Resta da vedere quale sarà l’importo definitivo e se verrà anticipato sotto forma di credito straordinario, come vuole la Difesa, o se verrà posticipato per inserirlo nel bilancio del prossimo anno, come suggerito dal Tesoro.

L’argomento principale del ministero per giustificare questo credito è il cambiamento strategico causato dall’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio. Non è solo che la maggior parte dei paesi europei ha lanciato piani per accelerare la modernizzazione delle proprie forze armate e che Svezia e Finlandia hanno abbandonato la loro tradizionale neutralità per chiedere di aderire alla NATO.

La stessa Alleanza Atlantica ha deciso di rafforzare il suo dispiegamento nei vicini alleati della Russia e di ridurre il periodo di arruolamento delle unità assegnate ai suoi piani di emergenza. Per la Spagna, questo cambiamento ha significato il rafforzamento del suo contingente in Lettonia, che è passato da 350 soldati all’inizio di un anno a circa 600 nelle prossime settimane, una volta incorporata la batteria missilistica antiaerea NASAMS.

Il cambiamento principale, tuttavia, è la drastica riduzione del tempo necessario alle unità per prepararsi al combattimento. Finora, ad eccezione di alcune unità assegnate alle forze di reazione, la maggior parte aveva un livello minimo di arruolamento. Ciò significava che i modelli non erano adeguatamente coperti e non disponevano dell’attrezzatura prevista. Si presumeva che, se necessario, ci sarebbe stato tempo sufficiente per fornire loro personale e materiale.

L’invasione Russa in Ucraina ha cambiato gli scenari

L’invasione russa dell’ex repubblica sovietica ha cambiato radicalmente lo scenario. La NATO non vuole più unità che esistono solo sulla carta, ma ha bisogno che siano presidiate e addestrate in ogni momento. La situazione è particolarmente grave per le Forze Armate spagnole, che negli ultimi anni hanno visto ridurre al minimo il loro carico di manutenzione.

Il conto per i grandi programmi di armamento (il caccia Eurofighter, il carro armato Leopard o il sottomarino S-80), ha eroso il budget di investimento e ha ridotto al minimo i fondi di supporto, il che incide direttamente sull’operatività delle unità, poiché serve per coprire ore di volo, giornate in mare o gite in campo.

Rimetterli a posto richiede una forte iniezione di risorse. Un altro argomento per giustificare questo credito è la necessità di ricostituire le riserve di munizioni dei tre eserciti, che sono state decimate dalle massicce consegne effettuate al Ministero della Difesa ucraino (11 voli di trasporto e una nave logistica da 200 tonnellate) da effettuare contro l’aggressione di Vladimir Putin.

Sebbene parte di queste forniture sarà finanziata con fondi dell’UE, gli ordini non possono aspettare. Il presidente Pedro Sánchez non ha commentato questo merito, ma il 30 maggio, commemorando il 40° anniversario dell’ingresso della Spagna nella NATO, ha difeso l’aumento delle spese militari, sostenendo che l’invasione dell’Ucraina “ha aperto gli occhi alle società europee, anche a quello spagnolo”, che hanno capito che “la sicurezza non è garantita a tempo indeterminato”.

Per questo, ha aggiunto, “è essenziale” rafforzare le capacità di deterrenza, anche se ha un costo elevato. “Siamo molto consapevoli di questo, ma dobbiamo fare questo sforzo, perché il costo dello stare seduti a guardare è molto più alto“, ha concluso.