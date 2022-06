Siria, l’odissea dell’esodo: fuggire dalla guerra per cadere nella miseria

In Siria milioni di profughi siriani combattono in Turchia una nuova battaglia, la sopravvivenza di fronte all’assalto dell’economia, all’insufficienza degli aiuti umanitari, alla mancanza di integrazione e, soprattutto, alla frustrazione di non poter forse più tornare nel proprio Paese.

La scena potrebbe essere quella di una bella storia: Dalin, cinque anni, imbarazzato, sporgendosi dal balcone, guarda senza perdere un colpo suo padre chiacchierare per strada con il vicino che lei chiama “zio”, anche se non sono imparentati. Ha un negozio dove ripara i mobili vicino alla porta di casa, tutto qui.

In Turchia ci sono 3,7 milioni di cittadini della Siria

Ma il bambino e il negoziante, che ha circa 60 anni, vanno molto d’accordo. “Dalin, scendi!” dice l’uomo mentre il padre del bambino alza lo sguardo con un sorriso. Il ragazzo si butta giù per le scale e compare, con la vergogna ancora alta e un dito in bocca. “Quella cosa del dito è perché Dalin è molto intelligente“, aggiunge il negoziante.

Bella scena da un quartiere umile della cittadina turca di Gaziantep, perché il riparatore di mobili è turco e i membri della famiglia di Dalin, fuggiti dalla guerra ad Aleppo nel 2014, sono siriani. Anni dopo aver lasciato la loro terra non arrivano alla fine del mese, faticano a raccogliere circa 5.000 lire turche (280 euro) per poter mangiare; particolarmente vulnerabili nel mezzo di una tempesta economica che sta colpendo duramente il Paese che li ospita.

Eppure, Ali, 35 anni, il padre di Dalin, chiarisce: “Non sto pensando di tornare in Siria”. Undici anni dopo lo scoppio del conflitto, circa 6,7 ​​milioni di siriani rimangono rifugiati oltre i suoi confini, la stragrande maggioranza nei paesi vicini (Libano, Giordania, Iraq…). La Turchia prende la fetta di torta più grandi con 3,7 milioni di siriani. Ma la vecchia Anatolia, in questo periodo, non è al suo meglio per sfamare una popolazione così numerosa.

Due cifre riflettono lo stato della sua economia: un calo della lira intorno al 45% e un’inflazione superiore al 73%. Ali ripara i cellulari. Guadagna circa 165 euro al mese, di cui la metà viene presa dall’affitto della casa dove vive con la moglie e cinque figli.

Ogni giorno spendono dagli otto ai nove euro per mangiare. I conti non tornano nemmeno con l’aiuto dell’Emergency Social Security Network (RSSE), il più grande programma umanitario nella storia dell’Unione europea.

Questa rete assiste 1,5 milioni di persone in situazioni vulnerabili in Turchia. Dà a ogni membro di una famiglia circa 12 euro al mese su una carta di debito. Cioè, la famiglia di Ali riceve circa 75 euro. Avrebbero bisogno di un pizzico di soldi in più per poter tirare fuori la testa. Ali è sulla trentina, ma la guerra uccide gli anni a passi da gigante.

Il mio futuro è perso, penso solo ai miei figli

“Il mio futuro è perso, penso solo ai miei figli”, racconta, “quando ero piccolo amavo studiare, ma ho dovuto rinunciarci, quindi ora voglio che i miei figli vadano all’università”. Ha un piano: le ragazze, quattro, studieranno Medicina e il ragazzo Elettronica. Questo si chiama Mohamed e ha otto anni, quindi quando sono partiti non conosceva la terra dei suoi genitori.

“Non sarò mai in grado di descrivergli completamente com’è la Siria senza viverci”, racconta Ali con una smorfia triste. Che sia per la caparbietà della guerra, per gli anni di esilio, per la fatica o per tutti insieme, i sondaggi sul desiderio dei profughi siriani di tornare nel loro Paese mostrano uno scollamento crescente: solo il 4% di quelli consultati lo scorso anno dalla Rossa Turca Crescent e la Federazione Internazionale della Croce Rossa (IFRC), a capo del programma RSSE, sono pronti a rientrare in Siria.

Il 73% non ha intenzione di trasferirsi dalla Turchia. Un altro rapporto, preparato nel 2020 dall’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, concludeva che il 77,8% di coloro che sono stati consultati in territorio turco non voleva tornare in nessun caso, rispetto al 16,7% che ha risposto allo stesso modo nel 2017 nel caso di coloro che sono fuggiti in Libano, Iraq, Giordania ed Egitto, intervistati da questa stessa organizzazione, il 90% non era disposto a intraprendere il viaggio di ritorno a breve termine.

Queste percentuali coincidono con le testimonianze raccolte per questo rapporto. Circa 190 chilometri a sud di Gaziantep, quasi letteralmente a due passi dal confine siriano, si trova Reyhanli, una cittadina attraverso la quale sono fuggiti migliaia di siriani, ma anche attraverso la quale molti combattenti stranieri hanno raggiunto la trincea.

Walid Hadid, un siriano di 36 anni, è uno degli oltre 5.000 pazienti con disabilità fisiche curati nel centro di riabilitazione di Relief International. Walid non sa scrivere. Ha abbandonato la scuola a Homs all’età di otto anni per guadagnarsi da vivere. Nel gennaio 2016, mentre lavorava alla pizza, un barile bomba gli ha frantumato la gamba sinistra. Nel luglio di quell’anno ha lasciato il paese con la moglie. Aveva bisogno di una protesi con cui poter vivere e ci è riuscito.

La vita in tenda

Secondo i dati ottenuti dall’IFRC attraverso le indagini sui rifugiati siriani in Turchia, il 59% riesce “raramente” a coprire i propri bisogni primari, ovvero cibo, elettricità e alloggio. La pandemia ha schiacciato gran parte dell’iniziativa dei piccoli imprenditori siriani, anche se la maggior parte di coloro che lavorano lo fanno nel mercato informale.

Questo non è il caso della famiglia Husso, che possiede un’umile tenda accanto a una fila di raccolti nella città di Adana, a circa 200 chilometri da Reyhanli attraverso la storica Alexandretta. Di nuovo l’età, calpestata. «Per me questa è la fine della vita», dice il patriarca Ahmed Husso. Ha 40 anni e ha quattro bambini piccoli, due dei quali sordi e muti. Ha lasciato Aleppo con la moglie Zozan nel 2012, al culmine della battaglia per la provincia settentrionale. Ahmed ha lavorato nell’edilizia. “Non c’era vita ei bombardamenti erano continui”, spiega.

Hanno comprato il negozio su un terreno statale turco e hanno iniziato a lavorare in una tenuta vicina a raccogliere pomodori. Accanto al suo negozio ce n’è un altro, sempre per profughi siriani, e accanto a questo, un altro, e poi un altro… Un ruscello in cui un gruppo di bambini sguazza circola accanto alla strada sterrata che separa le plastiche che fanno da tetto e i vasti campi di coltivazione riscaldati da oltre 35 gradi.

Ahmed guadagna poco più di otto euro nei giorni in cui lavora, quando il campo lo richiede. “Non basta”, dice – la maggior parte dei profughi consultati concorda sul fatto che basterebbero 280 euro al mese per sopravvivere. La sua dieta non può andare oltre pane, riso, olio e acqua, ma Ahmed non si lamenta. “Questo posto va bene”, continua, “anche se se potessi spostarmi, andrei dove potrei curare i miei bambini sordi”.

Una volta registrati sul suolo turco, pratiche burocratiche a cui collaborano organizzazioni come GOAL, che assiste la famiglia Husso, i rifugiati non possono cambiare provincia se non per ragioni molto giustificate. Né Ahmed né Zozan, lei di origine curda, avrebbero riportato i loro figli in Siria, sebbene conoscano solo il nome di quella terra che i loro genitori menzionano occasionalmente.

Disegnano, fanno artigianato, imparano la lingua turca

“Non c’è pace lì, non mi fido della sicurezza, non mi piacerebbe rivivere quella situazione”, dice. Proprio come gli Husso raggiunsero Adana, altri profughi siriani, forse con un materasso più promettente, raggiunsero il quartiere di Istanbul di Esenyurt.

E anche lì le cose non vanno molto meglio. Hanan el Robah, 68 anni, viveva a Yarmouk, un distretto di Damasco devastato dalla guerra che un tempo ospitava la più grande popolazione espulsa dalla Palestina sul suolo siriano.

Tre anni fa si è trasferito in Turchia. È il suo secondo esilio dalla Siria, quindi non sorprende il suo gesto duro e la sua rabbia incontenibile. Ma c’è di più: suo marito ha un cancro alla prostata e hanno già speso tutto per il trattamento e quattro interventi – le cure gratuite della sanità turca non coprono questo tipo di malattia. Hanan ha studiato in un’università nella capitale siriana; suo marito era un farmacista.

Volevano vivere di questo già sul suolo turco, ma il cancro li ha condannati. Hanan collabora in questo distretto della Istanbul europea insieme ad altri palestinesi con l’organizzazione Mavi Kalem, sotto l’egida dell’agenzia di cooperazione tedesca.

Disegnano, fanno artigianato, imparano la lingua turca. Oggi è il momento di replicare il dipinto The Corn Poppy, dell’olandese Kees van Dongen. Il dipinto di Hanan, in mostra, è senza dubbio il migliore di tutti. Già in vendita.