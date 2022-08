Siccità in Spagna: le restrizioni sull’acqua arrivano anche a Barcellona

By

La Spagna impone restrizioni idriche a causa della siccità. Taglio dell’acqua nelle città di Barcellona, Malaga, Huelva e Pontevedra.

Il caldo dilaga in tutta l’Europa e anche in Spagna, tanto che gli amministratori hanno deciso di imporre alcune restrizioni limitate sull’acqua nelle città di Barcellona, Malaga, Huelva e Pontevedra. Il quotidiano El País, comunica che i serbatoi hanno attualmente una capacità del 41,9%. Il che corrisponde a 20 punti in meno rispetto alla normale riserva d’acqua di questo periodo dell’anno.

La situazione della Spagna

Fonti dell’Agenzia Catalana dell’Acqua (ACA), spiegano che se continuasse a non piovere abbastanza, a settembre le riserve saranno inferiori al 40%. Ciò significa che è necessario limitare il consumo massimo a 250 litri al giorno per abitante, ma anche ridurre del 25% l’irrigazione ai settori agricoli e industriali.

Per fare un quadro della situazione, a metà marzo la Spagna ha emanato un Regio decreto-legge con il quale sono state adottate alcune misure urgenti per sostenere l’agricoltura. Nel caso di Barcellona, le risorse provenienti dai bacini idrici della città sono al 46% della loro capacità, ossia 30 punti in meno rispetto alla media degli ultimi dieci anni.

Il villaggio di Aceredo

Un altro evento che ha acceso un campanello d’allarme nel paese è stata la riduzione del 15% del bacino idrico di Alto Lindoso, il quale nel 1922 aveva sommerso il Villaggio di Aceredo in Galizia, che si trovava al confine con il nord del Portogallo. Già lo scorso autunno a causa della gravissima siccità, i resti del borgo fantasma sono ritornati in superficie.

Nel 1992 la società idroelettrica EDP che gestisce la diga, ha allagato una superficie di 1,05 km² costringendo gli abitanti del piccolo centro ad abbandonare le case e spostarsi nei paesini limitrofi.

Tra le macerie tornate a galla sono stati recuperati oggetti abbandonati, un’auto arrugginita, porte sventrate, detriti di quelle che un tempo erano strade ed ora sono terreni crepati proprio come il letto di un fiume prosciugato. Turisti e fotografi non si sono fatti scappare l’occasione di immortalare questa scena surreale.

Purtroppo però, per quanto possano risultare suggestive, queste immagini sono solo un’altra spiacevole conseguenza del cambiamento climatico. Francesco Villalonga, un ex abitante di Aceredo commenta così l’evento: